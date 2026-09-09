Gendarmerie de La réunion : prise de commandement du général de brigade Etienne Martinez

Ce mercredi 9 septembre 2026, le général de corps d’armée Pierre Poty, commandant la gendarmerie d’outre-mer, a fait reconnaitre le général de brigade Etienne Martinez comme nouveau commandant de la gendarmerie de La Réunion (Comgendre), à l’occasion d’une cérémonie placée sous la présidence de Patrice Latron, préfet de La Réunion. (Photo : La préfecture de La Réunion)

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux élus et représentants des autorités administratives, judiciaires et militaires. Plusieurs militaires ont également été distingués par la remise de médailles, en reconnaissance de leur engagement pour les citoyens.

"Un moment empreint de solennité et d’émotion qui illustre à la fois la continuité du commandement et la reconnaissance de l’engagement des militaires de la gendarmerie au service du territoire et de ses habitants", indique la Préfecture.

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