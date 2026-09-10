La Ligue réunionnaise de football contrainte de suspendre, immédiatement, toutes ses activités

Nouveau rebondissement dans le monde du football réunionnais. La Ligue réunionnaise de football (LRF) a annoncé ce jeudi 10 septembre 2026, dans un communiqué, la suspension immédiate de l'ensemble de ses activités. Depuis l'annulation par la justice de l'assemblée générale élective de novembre 2024, l'instance se retrouve sans représentant légal. Une demande de désignation d'un administrateur provisoire vient par ailleurs d'être rejetée. La LRF estime désormais ne plus être en mesure de garantir juridiquement ses décisions et suspend ses activités jusqu'à la nomination d'une administration provisoire. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La crise qui secoue la Ligue réunionnaise de football depuis la fin du mois d'août connaît une nouvelle péripétie. Ce jeudi, la LRF annonce être "contrainte de suspendre toutes ses activités", avec effet immédiat.

À l'origine de cette situation : le jugement rendu le 28 août dernier par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, annulant l'assemblée générale élective du 1er novembre 2024 qui avait porté Rosaire Moriscot à la présidence de la Ligue. La décision a été signifiée le 4 septembre.

"L'annulation ayant un effet rétroactif", expliquait Marius Rakotonirina, avocat de la liste conduite en 2024 par Noël Vidot. Les membres du comité directeur élu lors de ce scrutin ne sont donc plus en situation de diriger légalement l'instance.

- La demande d'un administrateur provisoire rejetée -

Face à cette vacance du pouvoir, la LRF indique avoir saisi dès la semaine dernière la présidence du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire. Mais cette requête vient d'être rejetée, tout comme celle déposée par une autre partie. "La Ligue demeure donc sans autorité habilitée à la représenter légalement", indique la LRF dans son communiqué.

Une situation qui, selon l'instance, l'empêche désormais de poursuivre normalement son fonctionnement. "La LRF est ainsi paralysée puisqu'elle n'est plus en mesure de garantir la sécurité juridique d'actes à adopter par une instance dirigeante régulière", elle explique.

- Toutes les activités suspendues jusqu'à nouvel ordre -

"Dans ces conditions, la LRF regrette de n'avoir d'autre choix que de suspendre à effet immédiat l'ensemble de ses activités jusqu'à la nomination d'un administrateur provisoire", annonce la Ligue.

Une décision qui intervient moins de deux semaines après que Rosaire Moriscot assurait pourtant que la Ligue continuerait "d'assurer pleinement ses missions auprès des clubs, des licenciés, des bénévoles, des éducateurs et des arbitres".

La situation juridique a depuis évolué avec la signification du jugement et le rejet des demandes d'administration provisoire.

- La Ligue veut sortir au plus vite de l'impasse -

La LRF assure désormais "tout mettre en œuvre" pour obtenir dans les meilleurs délais la désignation d'un administrateur provisoire. L'objectif : "restaurer une gouvernance légale de nature à permettre la continuité du service rendu aux clubs et aux licenciés".

Le 29 août dernier, Noël Vidot et son avocat appelaient déjà à une transition rapide avant l'organisation de nouvelles élections. "Il faudrait que, très rapidement, il y ait une autorité, qu'elle soit judiciaire ou autre, qui puisse assurer la période transitoire jusqu'à ce que l'on aboutisse à une élection", estimait Marius Rakotonirina.

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Pour le football à La Réunion, l'incertitude est désormais totale : avant même la tenue d'un nouveau scrutin, la priorité est de trouver une autorité légalement habilitée à reprendre les commandes de la Ligue et à permettre la reprise de ses activités.

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