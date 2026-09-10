Département : 120 accueillants familiaux agrées réunis pour prendre soin de ceux qui prennent soin

Les premières matinées de l’Accueil familial ont réuni plus de 120 accueillants familiaux agrées autour de la santé, du bien-être et de leur pratique professionnelle. Une initiative portée par le Groupement d’intérêt public et services à la personne Réunion (GIP SAP), sous l’égide du conseil départemental de La Réunion qui vise à valoriser l'engagement des accueillants familiaux. Nous publions le communiqué du Département, ci-dessous : (Photos : Conseil départemental)

Ils sont près de 860 accueillants familiaux agrées à La Réunion. Ils ouvrent leur domicile à des personnes âgées ou à des personnes en situation de handicap et partagent avec elles leur quotidien. Ce sont plus de 2.100 places d’accueil familial proposées aux réunionnais, sur toute l’île.

Derrière ces chiffres, il y a surtout un métier profondément humain, exigeant et parfois isolé.

C’est pour mettre ce métier à l’honneur que le Gip Sap, sous l’égide et avec le soutien du Conseil départemental de La Réunion, a organisé les premières Matinées de l’Accueil Familial.

Deux rendez-vous ont été proposés aux accueillants : le 1er septembre à l’Étang-Salé et le 3 septembre à Bras-Panon. Au total, plus de 120 accueillants familiaux ont répondu présents.

- Un temps pour souffler, échanger et se retrouver -

L’idée était simple : consacrer une matinée à celles et ceux qui consacrent leur quotidien aux autres.

Le programme a ainsi mêlé échanges professionnels, prévention, santé et bien-être. Conférences et tables rondes ont permis d’aborder les réalités de l’Accueil Familial, la santé mentale, la prévention de l’épuisement professionnel ou encore les gestes et postures. Mais ces matinées ne se sont pas limitées aux questions professionnelles.

Les accueillants ont également pu profiter de temps de relaxation, massage, zumba, ainsi que de différents espaces consacrés à leur santé et à la prévention : dépistages, bilans santé et conseils santé.

Une manière de rappeler que prendre soin des personnes accueillies passe aussi par la possibilité, pour les accueillants, de prendre soin d’eux-mêmes.

- Un soutien affirmé du Conseil départemental -

Ces premières matinées s'inscrivent dans une dynamique plus large portée par le Conseil départemental de La Réunion, acteur majeur de la politique de l’autonomie sur le territoire.

Avec près de 860 accueillants familiaux agréés et plus de 2.100 places, l’Accueil Familial constitue une réponse importante aux enjeux de la prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Le Département accompagne cette politique et soutient les professionnels qui font vivre ce dispositif au quotidien.

Dans ce cadre, il a confié au Gip Sap la mission de Tiers Régulateur de l’Accueil Familial, mise en œuvre depuis le 1er janvier 2025, service nommé : « Bienvenue La Kaz »

Cette mission vise notamment à renforcer l’accompagnement des accueillants familiaux, des accueillis (et de leur famille) et des partenaires, favoriser les échanges et contribuer à la qualité de l’Accueil Familial sur l’ensemble du territoire réunionnais.

- "Prendre soin de ceux qui prennent soin" -

Au-delà de l’événement, ces deux matinées auront surtout permis de créer un espace de rencontre entre

professionnels.

L’Accueil Familial est un métier engageant, l’accueillant familial exerce au cœur même du domicile et la personne accueillie partage son quotidien, son environnement et sa vie familiale. Une proximité qui fait toute la richesse de ce mode d’accueil, mais qui nécessite également un accompagnement adapté des professionnels.

"Ces premières Matinées de l’Accueil Familial sont avant tout un temps consacré aux accueillants. Ils accompagnent au quotidien des personnes âgées ou en situation de handicap et jouent un rôle essentiel sur notre territoire. Nous souhaitions leur offrir un espace pour échanger, s’informer, mais aussi prendre soin de leur santé et de leur bien-être", déclare Stéphanie Vergoz, directrice du Gip Sap.

- Une première édition appelée à s’inscrire dans la durée -

Avec 120 participants sur les deux rendez-vous, cette première édition témoigne de l’intérêt des accueillants pour des temps collectifs qui leur permettent de sortir de leur quotidien, de partager leurs expériences et de rencontrer d’autres professionnels confrontés aux mêmes réalités.

Pour le Conseil départemental de La Réunion comme pour le Gip Sap, l’enjeu est désormais de poursuivre cette dynamique et de contribuer à faire mieux connaître et reconnaître l’Accueil Familial.

Derrière les 860 accueillants agréés et les plus de 2.100 places sur l’île, ce sont des femmes et des hommes qui, chaque jour, font le choix d’ouvrir leur maison et leur vie à une personne qui a besoin d’être accompagnée.

Partenaires et prestataires de l’évènement :

• CGSS de la Réunion, EPSMR, Association le Phare, ADN 974, Cap Onco, Mieux vivre tout simplement, optique de Bourbon

• Fabris Thémyr, Emmanuelle Lebon, Fitdance by Ludovic Boyer, Ammarelax, Manzel beauté