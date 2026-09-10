[Photos-Vidéos] Concert : les artistes cultes des années 80 prêts à faire danser La Réunion

"Ça plane pour moi", "Capitaine abandonné", "Plus près des étoiles"… Ce vendredi 11 et samedi 12 septembre 2026, La Réunion remonte le temps avec deux concerts consacrés aux années 80. Plastic Bertrand, Gold, Début de Soirée ou encore Thierry Pastor retrouveront le public réunionnais à Saint-Gilles et Saint-Denis. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Plus de 40 ans après, les tubes sont toujours là et le public aussi. "On est cette famille des années 80", résume Sacha de Début de Soirée, heureux de retrouver ses compères, après des décennies de tournées.

Pour Plastic Bertrand, le retour est particulier : sa première venue à La Réunion remonte à 1980. "Je suis hyper content de revenir. Je garde de vagues souvenirs, mais de très bons souvenirs quand même". Riche de 50 ans de carrière, l'interprète de "Ça plane pour moi" assure avoir conservé son énergie : "J'essaie toujours de garder le peps, d'avoir l'envie de persuader les gens de s'amuser avec moi sur mes chansons".

Même enthousiasme chez Alain Llorca de Gold, qui évoque "un public, des gens extraordinaires" à La Réunion et dévoile les projets musicaux à venir du groupe mythique.

Les artistes restent d'ailleurs surpris par la fidélité du public."Ils connaissent les textes bien souvent mieux que nous", plaisante Thierry Pastor. Écoutez.

- Deux concerts à Saint-Gilles et Saint-Denis -

Le premier rendez-vous est donné vendredi 11 septembre au Théâtre de plein air de Saint-Gilles, avant une seconde soirée samedi 12 septembre au Petit Stade de l'Est à Saint-Denis.

Au programme : un tribute à Jean-Jacques Goldman en première partie, puis Plastic Bertrand, Gold avec Alain Llorca, Début de Soirée avec Sacha, Raft, Thierry Pastor, ABBA Girl et le Show Fiesta 80. DJ et karaoké sont également annoncés pendant l'entracte.

Infos pratiques :

Vendredi 11 Septembre : Théâtre Plein Air - St Gilles

Tarifs :

• Promo 50€

• Normal 55€

Samedi 12 Septembre : Petit Stade de l’Est – St Denis

Tarifs :

• Promo gradins 40€

• Gradins 45€

• Fosse debout 30€

• CE/COS Gradins : 35€ (mini. 10)

Dans l'ouest comme dans le nord, le week-end s'annonce donc nostalgique. Et Plastic Bertrand prévient déjà : "Je pense qu'ils attendent un peu de folie. Ça tombe bien, parce que je suis assez fou".

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