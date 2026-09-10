Éducation : l’Université de La Réunion accueille 578 étudiants étrangers

Ce jeudi 10 septembre 2026, l’Université de La Réunion a accueilli ses étudiants internationaux lors d’une journée consacrée à leur installation et à leur intégration. "Cette année, 578 étudiants de 50 nationalités sont déjà recensés, alors que les inscriptions se poursuivent" explique l'Université de La Réunion. Cette rentrée accompagne une stratégie internationale soutenue par plus de 1,6 million d'euros de financements Erasmus+ pour les mobilités européennes et hors Europe indique l'Université. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cette rentrée confirme la diversité des étudiants internationaux accueillis à l’Université de La Réunion. 578 étudiants internationaux sont déjà recensés pour l’année universitaire 2026- 2027, alors que les inscriptions sont toujours en cours.

Parmi eux, 203 étudiants viennent des Comores, 134 de Madagascar et 58 d’Allemagne. La journée du 10 septembre est destinée à accompagner les étudiants dans leur installation, leur intégration au sein de la communauté universitaire et leur découverte du territoire.

- Un accueil construit avec les partenaires du territoire -

Labellisée "Bienvenue en France", l’Université de La Réunion déploie plusieurs dispositifs pour accompagner les étudiants internationaux dès leur arrivée : accueil à l’aéroport et transport vers les campus pour les étudiants en programme d’échanges, campus d’intégration linguistique, visites des campus et accompagnement par des étudiants-relais "ambassadeurs internationaux"

Lors de la journée, les partenaires institutionnels et associatifs se sont mobilisés aux côtés de l’Université, notamment la Préfecture, la Région Réunion, le CROUS et les consulats. Leur présence a aidé les étudiants à identifier les interlocuteurs et les ressources utiles à leur installation et à leur intégration sur le territoire.

- Plus de 1,6 millions d'euros pour les mobilités internationales -

Au-delà de l’accueil des étudiants, l’Université de La Réunion développe ses échanges internationaux à travers plus de 20 programmes, parmi lesquels Erasmus+, Asia Exchange, ISEP et PPI.

En 2026, l’établissement bénéficie de deux enveloppes de financements Erasmus+ : 739 913 € pour les mobilités intra-européennes sur 26 mois ; 884 733 € pour les mobilités hors Europe sur 36 mois. Soit 1 624 646 € de financements au total.

Des coopérations renforcées dans l’Indopacifique

Les financements obtenus pour les mobilités hors Europe permettent notamment de développer de nouvelles mobilités et coopérations avec des établissements partenaires à Madagascar, en Malaisie et en Australie.

Ces projets concernent plusieurs champs disciplinaires : droit et économie ; télédétection, géosciences et physique de l’atmosphère ; santé ; agroalimentaire. Ils doivent contribuer au développement des mobilités étudiantes et des personnels, des échanges académiques et des coopérations entre établissements partenaires.

De façon complémentaire, l’Université de La Réunion propose également des mobilités internationales virtuelles.