À retenir ce soir : rappels de viande de porc, un motard en urgence absolue, danger de contraceptifs, mule arrêtée et tabac chimique

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 10 septembre 2026 : - Risque de corps étranger : rappel de viande de porc hachée vendues au E.Leclerc La Réserve à Sainte-Marie - Le Tampon : un motard en urgence absolue après un choc frontal - Risque "faible" de méningiome associé à certains contraceptifs, un courrier va être envoyé à 1,6 million de femmes - Une mule interceptée à l'aéroport Roland-Garros avec 17 kilos d'herbe de cannabis - Trafic de tabac chimique : cinq suspects interpellés à Saint-Denis

Le site Rappel Conso rappelle ce jour des viandes vendues exclusivement dans le E.Leclerc La Réserve à Sainte-Marie. De la viande hachée de porc pré-emballé préparée par Distri Mascareignes commercialisée dans le supermarché le mardi 8 septembre 2026. Le risque de présence d'un corps étrangers est à l'origine de ce rappel.

Ce mercredi 9 septembre 2026, vers 18h45, un choc frontal a eu lieu entre deux motos, chemin Émile-Lallemand au Tampon. Sur le premier engin, un homme d'une quarantaine d'années et une femme d'une vingtaine d'années. Sur la seconde moto, un homme de 30 ans. L'un des pilotes a été évacué en urgence absolue.

Quelque 1,6 million de femmes ayant pris un contraceptif à base de désogestrel (Antigone, Cerazette, Elfasette, Optimizette…) vont recevoir un courrier nominatif les informant d’un risque accru de développer un méningiome, annonce ce jeudi 10 septembre 2026 l’agence du médicament, jugeant toutefois ce risque "faible".

Ce mercredi soir, 9 septembre 2026, une mule a été interceptée sur un vol Chenai-Réunion avec 17 kilos d'herbe de cannabis en provenance de Thaïlande. La personne a été placée en garde à vue au Service territorial de police judiciaire (STPJ) de Saint-Denis).

À Saint-Denis, cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d'une affaire de trafic de tabac chimique. L’opération s’est déroulée après plusieurs mois d’investigations menées par les forces de l’ordre. Selon nos information, l’enquête a débuté à la suite d’un renseignement faisant état d’un possible point de vente de tabac chimique dans le secteur des Camélias.