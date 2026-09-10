Le Tampon : un motard en urgence absolue après un choc frontal

Ce mercredi 9 septembre 2026, vers 18h45, un choc frontal a eu lieu entre deux motos, chemin Émile-Lallemand au Tampon à la suite d'un dépassement. Sur le premier engin, un homme d'une quarantaine d'années et une femme d'une vingtaine d'années. Sur la seconde moto, un homme de 30 ans. L'un des pilotes a été évacué en urgence absolue vers le CHU de Saint-Pierre (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)