TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Le Tampon : un motard en urgence absolue après un choc frontal

  • Publié le 10 septembre 2026 à 11:21
  • Actualisé le 10 septembre 2026 à 13:05
pompier SDI 974

Ce mercredi 9 septembre 2026, vers 18h45, un choc frontal a eu lieu entre deux motos, chemin Émile-Lallemand au Tampon à la suite d'un dépassement. Sur le premier engin, un homme d'une quarantaine d'années et une femme d'une vingtaine d'années. Sur la seconde moto, un homme de 30 ans. L'un des pilotes a été évacué en urgence absolue vers le CHU de Saint-Pierre (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Tampon, Faits divers, Accident

guest
0 Commentaires