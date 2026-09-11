Non, la Ligue n'est pas contrainte d’interrompre les compétitions !

Une tentative de manipulation et un mépris des règles en jouant avec les mots, en véhiculant la peur et en laissant croire que la Ligue Réunionnaise de Football (LRF) serait contrainte d’interrompre ses compétitions à la suite de l’annulation des dernières élections par la justice, l’ex-président et son comité entretiennent une confusion qui ne peut qu’inquiéter inutilement les clubs et l’ensemble du monde du football réunionnais. (Photo : Valeska Grondin/www.imazpress.com)

Le jugement rendu le 25 août 2026 annule les dernières élections ainsi que l’assemblée générale élective du comité directeur. Il remet donc en cause la légalité du comité issu de cette élection. Pour autant, cette décision ne signifie pas que le fonctionnement administratif de la Ligue doit être paralysé ni que les compétitions doivent automatiquement être interrompues.

En référence, on ne peut pas effacer le passé. L’histoire nous rappelle qu’en 2014, une situation comparable avait conduit la LRF à poursuivre son fonctionnement dans l’attente de la désignation d’un administrateur provisoire, avec le directeur de la Ligue et l’ensemble de son équipe administrative.

Dans ces circonstances, l’interruption des compétitions relève d’un choix qui doit être juridiquement justifié et non présenté comme une conséquence automatique du jugement.

Dans l’attente de la désignation d’un administrateur provisoire, il appartient aux personnes habilitées à assurer la continuité administrative de la Ligue de prendre les mesures nécessaires à la gestion des affaires courantes et à la continuité des activités, dans le respect du cadre juridique applicable.

Prendre la décision de tout arrêter, sans fondement juridique clairement établi, revient à pénaliser les clubs et à prendre en otage l’ensemble du football réunionnais : footballeurs, licenciés, arbitres, éducateurs, dirigeants et spectateurs.

Le football réunionnais ne doit pas être la victime de considérations politiques ou de manœuvres visant à détourner l’attention des véritables enjeux.

- Un jugement sans équivoque face à des manœuvres contestées -

Il ne s’agit pas aujourd’hui de détourner l’attention du public par des propos mensongers ou calomnieux. Si le tribunal a annulé la décision de la Commission Régionale de Surveillance des Opérations Électorales (CRSOE) ainsi que l’assemblée générale élective du comité directeur du 1er novembre 2024, c’est parce que le processus électoral n’a pas respecté les règles applicables. Dans une élection, les règles doivent être les mêmes pour l’ensemble des candidats et des listes.

Tous les éléments nécessaires à l’application du règlement électoral auraient dû être communiqués à l’ensemble des listes. Cela n’a pas été le cas.

Le jugement du tribunal du 25 août 2026 ne sanctionne pas l’administration ni le personnel de la Ligue, qui ont essentiellement appliqué les directives qui leur étaient données. Il sanctionne les irrégularités ayant affecté le processus électoral et ayant empêché la présentation normale de listes concurrentes.

En conséquence, le tribunal a annulé la décision de la Commission Régionale de Surveillance des Opérations Électorales de l’association Ligue Réunionnaise de Football ainsi que l’assemblée générale élective du comité directeur de l’association Ligue Réunionnaise de Football du 1er novembre 2024.

La décision de justice doit donc être respectée dans son intégralité, sans interprétation destinée à faire croire que l’ensemble du fonctionnement de la Ligue serait automatiquement suspendu.

- Rappel du cadre juridique : le statut de l’ancien président -

L’annulation judiciaire de l’élection du comité directeur prive celui-ci de la légalité résultant de cette élection du comité directeur.

En revanche, les conséquences précises de cette annulation sur les pouvoirs de gestion de la Ligue doivent être appréciées au regard des statuts de la LRF, des règlements applicables et du contenu exact de la décision judiciaire.

Dans l’attente de la désignation d’un administrateur provisoire, la priorité doit être donnée à la continuité du service, à la gestion des affaires courantes et à la poursuite des activités de la Ligue, dans les limites prévues par le droit et les statuts.

1. Ce qui relève des affaires courantes

À titre général, la gestion des affaires courantes peut notamment comprendre : Paiements courants : règlement des factures nécessaires au fonctionnement habituel et paiement des salaires.

Continuité des compétitions : maintien des opérations nécessaires au déroulement des compétitions déjà programmées, notamment les homologations et les désignations d’arbitres, lorsque celles-ci relèvent des services compétents.

Mesures d’urgence : prise des mesures nécessaires à la sécurité et à la continuité des activités, notamment en cas de conditions météorologiques dangereuses.



2. Ce qui ne peut relever d’une nouvelle gouvernance politique

Dans l’attente de la mise en place d’une administration provisoire ou d’une nouvelle gouvernance régulièrement élue, les décisions dépassant la simple gestion courante doivent être examinées avec la plus grande prudence et dans le respect des statuts et des règles applicables.

Il ne saurait notamment être question de profiter de cette période pour :

engager durablement la Ligue dans de nouveaux projets ou contrats importants ;

procéder à des décisions structurelles en matière de ressources humaines ;

modifier substantiellement les règlements ou l’organisation des compétitions ;

modifier la composition des commissions dans un objectif politique ;

prendre des décisions qui préjugeraient de la future gouvernance de la Ligue.

La priorité doit être simple : assurer la continuité du football réunionnais, protéger les clubs et les licenciés et permettre la mise en place, dans les meilleurs délais, d’une gouvernance régulière et incontestable.

- En Conclusion : le jugement doit être respecté -

Les compétitions doivent pouvoir continuer dans le respect du droit et des règlements : la Ligue doit continuer à fonctionner administrativement.

Et une administration provisoire doit pouvoir être mise en place afin de garantir la neutralité, la transparence et la sérénité nécessaires à l’organisation de nouvelles élections. Le football réunionnais mérite mieux que la peur, la confusion et les rapports de force. Il mérite des règles claires, les mêmes pour tous et une démocratie associative respectée.

Avec tout le respect que nous devons à celles et ceux qui font vivre le football réunionnais- dirigeants, joueurs, arbitres et spectateurs-, l’ESFP et ses adhérents réaffirment leur attachement à un football respectueux, transparent et conforme aux règles. C’est dans cet esprit de responsabilité et de respect du football que nous continuerons à agir.

Association ESFP

Noël VIDOT