Réunion Express : le débat public vient près de chez vous

Jusqu'au 26 novembre 2026, le projet de train régional Réunion Express, porté par la Région Réunion, fait l’objet d’un débat public. Plusieurs rencontres sont organisées à travers l’île afin de permettre aux Réunionnais de s’informer, poser leurs questions et donner leur avis sur le projet. Parmi ces rencontres, des ateliers thématiques permettront de mener la réflexion sur des grands axes du projet, tels que la gouvernance, le calendrier ou encore l'énergie. Découvrez les prochains rendez-vous ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les prochains rendez-vous :

- Lundi 21 septembre de 8h30 à12h30 à la Maison des associations à Saint-Benoît

- Lundi 28 septembre de 8h30 à 12h30 au Campus Pro de l'océan Indien à Saint-Pierre

- Jeudi 8 octobre de 8h30 à 12h30 au CFA Centhor à Saint-Paul

Le projet prévoit la création d’un réseau ferré 100 % électrique d’environ 140 km, reliant Saint-Benoît à Saint-Joseph en passant notamment par Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Son opportunité, ses caractéristiques, son coût, son financement, son tracé et son insertion sur le territoire font partie des sujets soumis au débat.

Informations, calendrier et inscriptions ici.