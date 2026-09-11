Saint-Louis : un chauffeur de bus sous emprise de stupéfiants interpellé par la police à 120 km/h

Des élèves étaient bel et bien à bord de son bus lorsque ce chauffeur fonçait à 120 km/h en direction de Saint-Louis depuis le lycée Roland Garros du Tampon ce mercredi 9 septembre 2026. Le conducteur, interpellé par la police, est ensuite "contrôlé positif aux stupéfiants, a été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui et conduite sous l’emprise de produits illicites" indique la préfecture. Il a fait l’objet d’une suspension administrative immédiate de son permis pour 6 mois, prononcée par le préfet. (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

C'est vers 12 h 55, ce mercredi 9 septembre, que ce bus scolaire, circulant à vive allure sur la nationale 1 à hauteur de la station OLA en direction de Saint-Louis a été intercepté par des motards de la police nationale.

Le chauffeur de bus encourt également des poursuites judiciaires pouvant aller jusqu’à l’annulation définitive de son permis, 9.000 euros d’amende, et une peine d’emprisonnement indiquent les services de la préfecture.

Dans un communiqué le préfet salue l’efficacité et la réactivité des policiers, dont l’action a permis d’éviter un drame pour les élèves du lycée Roland Garros du Tampon transportés et les autres usagers de la route.

Il insiste : "Ce comportement irresponsable est inacceptable. La tolérance zéro s’applique à ceux qui mettent en danger la vie des autres, notamment celle des enfants. Les forces de l’ordre resteront mobilisées pour faire respecter cette exigence"

"Cette intervention s’inscrit dans l’ambition de la loi Ripost, promulguée récemment, dont les nouveaux outils juridiques permettront de renforcer l’efficacité de la réponse de l’État pour lutter contre les actes de délinquance" ajoutent les services de l'État.

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