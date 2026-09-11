À retenir ce soir : front froid sur La Réunion, 11 septembre, ligue de football, chauffeur drogué et mule chargée

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 11 septembre 2026 : - Un nouveau front froid sur La Réunion à partir de lundi - New York commémore le 11-Septembre, sans Donald Trump - Ligue réunionnaise de football : "Rosaire Moriscot veut repartir aux élections" annonce son avocat - Saint-Louis : un chauffeur de bus scolaire sous emprise de stupéfiants interpellé par la police à 120 km/h - Une mule arrêtée à l'aéroport de Roland-Garros en possession de plus de 50 kg de drogues

À La Réunion, depuis la fin août, la douceur de l'hiver est par moments interrompue par le passage de fronts froids qui apportent un passage pluvieux suivi d'une baisse des températures et d'un renforcement du vent, le tout complété par des épisodes de houle australe. Le prochain ne devrait pas tarder puisque Météo France océan Indien (OI) prévoit un nouveau front froid dès lundi 14 septembre 2026.

Vingt-cinq ans après le traumatisme du 11-Septembre, New York rend hommage vendredi aux victimes des attaques, sans Donald Trump, mais en présence du premier maire musulman de son histoire, cible de certaines voix conservatrices.

Coup de tonnerre dans le monde, animé, du football local. Les élus de la Ligue de football de La Réunion ne sont plus autorisés à administrer l'organisation. Depuis l'annulation par la justice de l'assemblée générale élective de novembre 2024, l'instance se retrouve sans représentant légal. Une demande de désignation d'un administrateur provisoire vient par ailleurs d'être rejetée. La LRF estime désormais ne plus être en mesure de garantir juridiquement ses décisions et suspend toutes ses activités jusqu'à la nomination d'une administration provisoire.

Des élèves étaient bel et bien à bord de son bus lorsque ce chauffeur fonçait à 120 km/h en direction de Saint-Louis depuis le lycée Roland Garros du Tampon ce mercredi 9 septembre 2026. Le conducteur, interpellé par la police, est ensuite "contrôlé positif aux stupéfiants, a été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui et conduite sous l’emprise de produits illicites" indique la préfecture. Il a fait l’objet d’une suspension administrative immédiate de son permis pour 6 mois, prononcée par le préfet.

Un homme originaire de Guyane a été interpellé le jeudi 10 septembre 2026 à l'aéroport de Roland-Garros avec plus de 50 kg de stupéfiants. Cet homme âgé d'une vingtaine d'années aurait transporté 37 kg de résine de cannabis et 15 kg de cocaïne