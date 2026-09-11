Un nouveau front froid sur La Réunion à partir de lundi

À La Réunion, depuis la fin août, la douceur de l'hiver est par moments interrompue par le passage de fronts froids qui apportent un passage pluvieux suivi d'une baisse des températures et d'un renforcement du vent, le tout complété par des épisodes de houle australe. Le prochain ne devrait pas tarder puisque Météo France océan Indien (OI) prévoit un nouveau front froid dès lundi 14 septembre 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Il faut s'attendre à un nouveau coup de yo-yo du thermomètre, avec une hausse jusqu'à dimanche (voire jusqu'à lundi au nord) puis nouvelle baisse autour du mardi 15 septembre", indique Météo France.

- Succession de front froid sur La Réunion -

Depuis la fin août, plusieurs passages de fronts froids ont apporté pluie, vent et houle sur La Réunion.

Un 1er front froid a eu lieu le vendredi 28 août au matin. Le deuxième avait lieu ce mardi 8 septembre.

- De la pluie, de la houle et du vent -

Le passage du front "s'accompagne classiquement d'un renforcement du flux de sud puis sud-est, donnant donc des pluies plus généreuses sur les pentes du volcan", expliquent les météorologues.

"L'arrivée d'une masse d'air plus froide par le sud à l'arrière du front se concrétise par une baisse des températures qui est plus sensible sur les pentes de la moitié sud où la fraîcheur humide vient se bloquer (particulièrement flagrant à Cilaos par exemple) puis le mercure se réchauffe lentement les jours suivants pour repasser au-dessus des normales", ajoutent-ils.

Enfin, la poussée d'alizé à l'arrière du front est également bien illustrée par les rafales observées à Pierrefonds. À chaque fois elles ont avoisiné les 80 km/h le lendemain ou surlendemain du passage frontal.

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