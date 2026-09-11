Vie chère : le ministère des Outre-mer s’engage à appuyer le dossier des salariés des cliniques privées auprès du ministère de la Santé

La CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte a échangé ce jeudi 10 septembre 2026 avec le ministère des Outre-mer sur la situation des salariés des cliniques privées de La Réunion. Ces derniers réclament la mise en place de la prime de vie chère comme dans le secteur public. Lors de cette rencontre, le ministère s’est engagé à appuyer le dossier auprès du ministère de la Santé, afin d’accompagner les discussions en cours sur la prime de vie chère (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La CFTC "accueille positivement cet engagement et attend désormais des suites concrètes. Pour notre organisation, la situation ne peut plus continuer sans évolution salariale à la hauteur des difficultés rencontrées par les salariés", écrit le syndicat.

Il "remercie le ministère des Outre-mer pour cet échange" mais restera attentif aux suites données à cet engagement et poursuivra le suivi du dossier auprès des interlocuteurs concernés, en tenant les salariés informés des avancées.

- Un avis favorable pour mettre en place une prime de vie chère dans le secteur hospitalier privé -

Le mercredi 20 mai 2026, lors d'une réunion nationale en présence du ministre du Travail, l'intersyndicale CFTC, CGTR, UR974 et FO, ainsi que la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP), tous ont émis un avis favorable concernant les revendications portées autour de la mise en place de la prime de vie chère pour les salariés des cliniques privées de La Réunion.

Il a été acté que le travail sur l’avenant relatif à cette prime devra désormais être mené localement, en concertation avec les instances de la FHPOI et l’intersyndicale réunionnaise.

Cette réunion fait suite au mouvement social engagé dans le secteur de l’hospitalisation privée et au protocole de fin de conflit signé le 29 avril 2026 entre la FHP OI et les organisations syndicales.

Les revendications portées par l’intersyndicale restent claires : une prime de vie chère comme dans le secteur public et la prise en compte de l’épuisement des personnels des établissements des cliniques privée.

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