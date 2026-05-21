Cliniques privées : un avis favorable pour mettre en place une prime de vie chère dans le secteur hospitalier

Ce mercredi 20 mai 2026, a eu lieu la réunion nationale en présence du ministre du Travail, l'intersyndicale CFTC, CGTR, UR974 et FO, ainsi que la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP). Tous ont émis un avis favorable concernant les revendications portées autour de la mise en place de la prime de vie chère. Il a été acté que le travail sur l’avenant relatif à cette prime devra désormais être mené localement, en concertation avec les instances de la FHPOI et l’intersyndicale réunionnaise, lors de la réunion programmée le 29 mai prochain (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Cette réunion marque une étape importante dans les discussions engagées pour la reconnaissance des réalités économiques et sociales auxquelles sont confrontés les salariés exerçant à La Réunion", se félicite l'intersyndicale.

Il a été acté que le travail sur l’avenant relatif à cette prime devra désormais être mené localement, en concertation avec les instances de la FHPOI et l’intersyndicale réunionnaise, lors de la réunion programmée le 29 mai prochain.

À l’issue de cette concertation locale, l’avenant sera transmis au niveau national pour validation et approbation définitive.

- Le secteur privé hospitalier réclame l’application de la prime de vie chère -

Cette réunion fait suite au mouvement social engagé dans le secteur de l’hospitalisation privée et au protocole de fin de conflit signé le 29 avril 2026 entre la FHP OI et les organisations syndicales.

Les revendications portées par l’intersyndicale restent claires : une prime de vie chère comme dans le secteur public et la prise en compte de l’épuisement des personnels des établissements des cliniques privée.

"Aujourd’hui, le niveau national connaît pleinement la gravité de la situation vécue par les salariés des cliniques privées réunionnaises. L’intersyndicale a alerté sur une réalité devenue insoutenable pour de nombreux professionnels de santé : sous-effectifs, surcharge de travail, fatigue généralisée et perte d’attractivité du secteur", note l'intersyndicale.

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