Arnaques en ligne : attention aux sites qui proposent de vous aider dans vos démarches administratives

À l’occasion d’une première demande ou d’un renouvellement d’un titre administratif, il n'est pas rare de se retrouver sur des sites frauduleux de "conciergerie" administrative qui proposent un accompagnement dans vos démarches moyennant des frais supplémentaires. Attention, ce sont des arnaques. La préfecture de La Réunion rappelle ce jeudi 21 mai 2026 que les démarches de ce type se font sur le site gouvernemental de France (Photo : www.imazpress.com)

Il est rappelé que les démarches de ce type se font sur le site gouvernemental de France Titres - ANTS : https://ants.gouv.fr/

Il convient également d’être vigilant sur les montants réclamés, payables uniquement en timbre fiscal, à acheter sur :

- https://www.service-public.gouv.fr

- https://timbres.impots.gouv.fr

- ou chez un buraliste agréé dont la liste est disponible sur le site https://www.economie.gouv.fr

Pour rappel, le montant d’un timbre fiscal, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement, est de :

- 86 euros pour un majeur,

- 42 euros pour un mineur de 15 à 18 ans,

- 17 euros pour un mineur entre 0 et 15 ans.

- Vérifiez toujours l’adresse du site avant toute démarche -

La préfecture rappelle de vérifiez toujours l’adresse du site avant toute démarche. Ne communiquez pas vos informations personnelles.

Si vous pensez avoir repéré un faux site gouvernemental et/ou en êtes la victime, ou si vous rencontrez un problème avec une entreprise, vous pouvez également faire un signalement ou posez une question sur la plateforme www.signal.conso.gouv.fr.

Enfin, le site Démarches administratives en ligne : comment repérer un faux site gouvernemental ? | economie.gouv.fr pourra également vous apporter des informations utiles pour repérer ces faux sites et s’en protéger.

- Que faire si vous êtes victime d'une arnaque ? -

- Si vous avez effectué un paiement par carte bancaire, vous pouvez contacter votre banque pour contester la transaction.

- Si vos données personnelles ont été compromises, vous pouvez saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour obtenir de l'aide.

- Si vous avez souscrit les services d'un site étranger qui propose d’effectuer des démarches administratives à votre place moyennant rémunération, il convient de contacter le Centre européen des consommateurs.

- Si vous êtes victime d’une arnaque liée à l’usurpation d’identité d’institutions, rendez-vous sur la plateforme THESEE pour déposer un signalement en ligne, gratuitement et rapidement. Vous pouvez également signaler l’e-mail frauduleux sur le site signal-spam.fr, qui contribue à identifier les expéditeurs et à prévenir de nouvelles tentatives d’escroquerie.

www.imazpress.com/[email protected]