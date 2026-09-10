Vie chère : le syndicat sollicite l’appui du ministère des Outre-mer pour les salariés des cliniques privées

La CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte échangera ce jeudi 10 septembre à 16h30, heure de La Réunion, en visioconférence avec le ministère des Outre-mer.

Alors que les négociations sur la prime de vie chère sont en cours, cette rencontre vise à solliciter l’appui du ministère des Outre-mer pour accompagner le dossier auprès du ministère de la Santé et des interlocuteurs concernés, afin de favoriser l’aboutissement des discussions.

L’objectif est clair : permettre aux salariés des cliniques privées de La Réunion de vivre dignement de leur travail.

Nos cliniques ne sont pas des structures de seconde zone. Leurs salariés méritent respect, reconnaissance et des rémunérations à la hauteur de leur engagement.

Agents d’entretien, agents de restauration, personnels des services techniques, aides-soignants, infirmiers diplômés d’État (IDE), brancardiers, secrétaires médicaux, personnels administratifs, professionnels de rééducation et tous les autres métiers : chacun contribue au fonctionnement des établissements et à la prise en charge des patients. Aucun métier ne doit être oublié.

Cet engagement quotidien doit se traduire par une reconnaissance concrète sur les salaires. Se nourrir, se loger et faire vivre sa famille ne doivent pas devenir des préoccupations insurmontables pour celles et ceux qui travaillent.

La CFTC attend de cet échange un accompagnement concret et un suivi du dossier. Elle poursuivra sa mobilisation avec détermination et dans un esprit de dialogue.