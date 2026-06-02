Stupéfiants : les saisies de drogue de synthèse, dont le dou, ont augmenté de 305% en un an

Les saisies de Kétamine et de cathinones, des drogues de synthèse dont fait partie le dou, ont bondi de 305 % en moins d’un an à La Réunion. Soit un total de 34,5 kilos saisis entre le 1 er janvier et le 15 mai 2026. Dans un entretien accordé à Imaz Press, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a fait le point sur l’évolution des saisies de drogues interceptées à leur arrivée sur l’île. En moins de 6 mois, les saisies de ces drogues de synthèse augmentent de façon significative et avoisinent le total de 38 kilos interceptés sur l'ensemble de l'année 2025 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les trafiquants de drogue semblent se concentrer désormais sur l’importation de dou et de kétamine à La Réunion.

Les saisies de ces drogues de synthèse sont en nette augmentation et bondissent de 305,6 % avec des quantités qui dépassent déjà les niveaux de 2025.

Les cathinones, imitent plus ou moins les effets de la cocaïne, de la MDMA / ecstasy et des amphétamines, le dou fait partie des nouveaux produits de synthèse. Elles se présentent le plus souvent sous forme de poudre, parfois sous forme de gélules et plus rarement sous forme de comprimés.

Selon l'observatoire Français des drogues et des tendances addictives," l'année 2023 voit l’apparition et la diffusion rapide de nouveaux produits à La Réunion, dénommés "B13" et "Dou ou Lé Dou".

Selon le site drogues-info-service.fr, les cathinones sont des nouveaux produits de synthèse (NPS) : des substances psychoactives qui tentent de reproduire les effets de produits illicites existants tels que l’ecstasy/MDMA, les amphétamines, la cocaïne, le cannabis, le LSD.

La kétamine est un médicament utilisé en anesthésie dont l’usage a été détourné. Utilisée pour ses effets stimulants à faible dose, hallucinogènes et dissociatifs à dose plus forte, elle se présente sous forme de poudre cristalline blanche ou de liquide.

Ces drogues de synthèse sont des substances consommées, aussi, par des mineurs à La Réunion. L'Agence Régionale de Santé indique porter une attention particulière sur les jeunes de 16-25 ans : "Il est constaté une forte progression des expérimentations de cocaïne et autres drogues, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), avec de lourdes conséquences en matière de santé publique, de sécurité et de cohésion sociale" explique l'ARS.

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- Plus puissants, plus dangereux et plus addictifs que les drogues qu’ils imitent -

La plupart des nouveaux produits de synthèse sont plus puissants, plus dangereux et plus addictifs que les drogues classiques qu’ils imitent, peut-on lire sur drogues-info-service.fr

Les associations qui accompagnent les utilisateurs de produits stupéfiants alertent sur la dangerosité de ces produits dont la composition est aléatoire et les effets et l’intensité sont imprévisibles.

À La Réunion, par exemple, le dou est vendu au gramme, qui sera ensuite divisé pour en obtenir plusieurs prises. Un dosage au milligramme près qui augmente le risque d’overdose, chaque prise est potentiellement mortelle.

En 2023 à La Réunion, l’Agence régionale de santé alertait sur l’arrivée et la circulation de substances non encore "identifiées" ayant entraîné des overdoses très graves et/ou mortelles à La Réunion. 3 personnes sont décédées et 6 ont été hospitalisées en réanimation".

En juin 2023, 13 intoxications ont été recensées chez des personnes âgées de 21 à 46 ans. D’après les premières investigations menées à l’époque, il s’agissait d’opiacés de synthèse 500 fois plus puissants que l’héroïne.

Selon la préfecture, les saisies d’ecstasy ont chuté de 52 %, et celles de la résine de cannabis ont aussi diminué de 57 %, les tentatives d’importation d’herbe de cannabis ont augmenté de 83 %.

En 2025, les services de la préfecture indiquaient que 60 kilos de cocaïne, et 324 kilos de résine de cannabis avaient été saisis.

Interrogé par Imaz Press, l'ARS insiste :" Face aux drogues, une vigilance accrue est essentielle. Si on ne parle pas d’urgence sanitaire à ce stade, la situation pourrait le devenir. La drogue concerne désormais tous les milieux. La situation montre une progression inquiétante du phénomène et un danger réel pour la société."

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