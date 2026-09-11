À la une de ce samedi : pas de foot, point de deal démantelé, déraillement de train, rétro, Céline Dion et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 12 août 2026 : - Football : pas de match ce week-end, les clubs et leurs 30.000 licenciés paient les conséquences du conflit à la Ligue - Saint-Denis : 2,5 kg de tabac chimique, 38.000 euros et deux véhicules saisis dans un vaste coup de filet - Un TER déraille en Normandie: 44 blessés, dont une jeune femme dans un état grave - La rétro de la semaine : voyages aériens, El Niño, cyberharcèlement, suicide et résultats scolaires - "On chante faux et on assume!" : les karaokés spécial Céline Dion en ébullition - La pa Météo France i di, sé zot i di – quelques nuages et des averses (Photo www.imazpress.com)

Les dirigeants des clubs de foot réunionnais sont dans l’incompréhension, ils ont appris la nouvelle de la suspension de tous les matchs de ce week-end des 12 et 13 septembre en même temps que la presse locale ce jeudi 10 septembre 2026 et parfois ce sont les médias qui les ont informés. Eux, étaient déjà dans la préparation des matchs à venir : l’accueil des arbitres, la gestion des déplacements, des locations de bus, l'accompagnement des 30.000 licenciés, et les dépenses financières que tout cela génère.

Une importante opération de lutte contre le trafic de stupéfiants a été menée mardi 8 septembre 2026 à Saint-Denis. Deux têtes de réseau et quatre complices sont soupçonnés d'avoir alimenté plusieurs points de deal, notamment à Montgaillard, au Chaudron et à la Chaumière. Ce vendredi 11 septembre, la Police revenait sur cette affaire, évoquant un réseau qui aurait engrangé jusqu'à 800.000 euros en 3 ans.

Au total 44 personnes ont été blessées, dont une jeune femme évacuée "en urgence absolue" dans le déraillement vendredi soir d'un TER qui transportait 186 passagers entre Rouen et Caen, selon la préfecture de Seine-Maritime et le parquet.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre 2026 :

• Lundi 7 septembre 2026 - À La Réunion le prix des billets d'avion augmente, la crise économique s'accentue mais les Réunionnais voyagent encore plus

• Mardi 8 septembre 2026 - Un phénomène "El Niño" exceptionnel : à La Réunion, la saison des pluies s'annonce particulièrement chaude

• Mercredi 9 septembre 2026 - Cyberharcèlement : quand des milliers d'internautes usent de l'anonymat pour détruire leurs victimes

• Jeudi 10 septembre 2026 - Suicide : à La Réunion tous les ans 72 personnes se tuent et plus de 1.400 tentent de mettre fin à leurs jours

• Vendredi 11 septembre 2026 - Éducation : malgré une progression, La Réunion toujours à la traine en matière de résultats scolaires

"J'irai où tu iras, mon pays sera toi", s'époumonent près de 2.600 participantes à l'un des karaokés parisiens dédiés aux tubes de Céline Dion, réunies dans une atmosphère survoltée avant le retour sur scène samedi de leur idole.

Ce samedi 11 septembre 2026, Matante Rosina annonce quelques averses en matinée. Dans l'après-midi, des nuages se forment sur les pentes àet peuvent également donner quelques petites gouttes de pluie. mais rien de bien significatif. Le vent faiblit et la mer reste agitée.