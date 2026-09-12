180 ans de Notre-Dame de La Salette : messes, pèlerinage et festivités à Saint-Leu

Depuis le jeudi 10 au vendredi 18 septembre 2026, les fidèles participent à la neuvaine à Notre Dame de La Salette, avant la fête célébrée le 19 septembre 2026 pour le 180ème anniversaire de l’apparition de la "Belle Dame". Un pèlerinage partira ce samedi 12 septembre à 17 heures de la paroisse de Saint-Louis en direction de l'église de Saint-Leu, où une messe sera célébrée à 4 heures, ce dimanche 13 septembre. Un rendez-vous festif avec des concerts et des animations, porté par la municipalité de Saint-Leu, aura ensuite lieu du 16 au 20 septembre, puis le 27 septembre 2026. Après les festivités, le pèlerinage et la procession aux flambeaux, les célébrations se poursuivront le samedi 19 septembre avec une messe à 10 heures sur la place de La Salette, présidée par Monseigneur Pascal Chane-Teng. (Photo : www.imazpress.com)

Du jeudi 10 au vendredi 18 septembre 2026, les fidèles participent à la neuvaine à Notre Dame de La Salette. Un temps fort dédié à la prière à notre Dame de La Salette qui se répète pendant 9 jours consécutifs afin de demander grâce ou pour une intention.

- Le programme dédié aux fidèles de Notre Dame de La Salette -

Neuvaine à Notre Dame de La Salette :

Jeudi 10 au samedi 12 - Lundi 14 au vendredi 18 septembre 2026 :

- 6h et 9h : messe à l’église suivies du chemin de crois an sanctuaire. Confessions après les messes

- ⁠18h : messe à l’église suivie du chapelet en procession aux flambeaux

- ⁠Saut vendredi 18 septembre à 18 h : grade procession aux flambeaux ( église / sanctuaire / place de la Salette) quiche de la messe de na veillée ah soir

Dimanche 13 septembre 2026 :

- 7h et 10h : nesses à l’église ( par chemin de crois après les messes )

- ⁠18h : messe à l’église suivie du chapelet en procession aux flambeaux

Marche de la Salette 2026 :

Samedi 12 Septembre 2026 :

- départ à l’église du centre ville de Saint-Louis après la messe de 17h.

- Arrivée à l’église de Saint-Leu pour la messe à 4h.

Fête de Notre Dame de La Salette :

Samedi 19 septembre :

- 6h : messe à l’église

- ⁠10h : messe concélébrée, présidée par Monseigneur Pascal Chane-Teng

- ⁠14h30 : heure sainte et salut du Saint Sacrement à l’église

Pèlerinage du troisième âge :

Dimanche 27 septembre 2026

- 7h : messe à l’église

- ⁠10h : messe sur la place de la Salette

- Festivités et animations à Saint-Leu -

Porté par la municipalité et le maire Karim Juhoor, les festivités de la Salette se dérouleront du 16 au 20 septembre, puis le 27 septembre 2026.

Pendant cinq jours, la Ravine Saint-Leu et le Parc du 20 Décembre deviendront les lieux de rendez-vous des familles, des amis, des habitués comme des visiteurs venus de toute La Réunion, pour des milliers de participants attendus autour de concerts, d’animations, de rendez-vous religieux et de temps conviviaux.

Au programme :

Mercredi 16 septembre : Saint-Leu ouvre le bal

- 19h30 : NOVA

Pour ouvrir la Fête de La Salette, NOVA fera résonner ses airs de séga, de zouk et de slow, dans une ambiance chaleureuse qui accompagne le groupe depuis les années 1990. Mais cette première soirée aura une saveur particulière. Elle sera dédiée à la mémoire de Johny Payet, membre fondateur de NOVA et agent de la Ville de Saint-Leu, disparu tragiquement en novembre 2025.

Alors que la musique s’élèvera dans la ravine, les souvenirs prendront eux aussi leur place. Un hommage en musique à un homme, un musicien et un collègue dont l’empreinte demeure dans le cœur de nombreux Saint-Leusiens.

- 20h : Secteur 410

Avec ses influences urbaines et son mélange de ragga, dancehall, séga, reggae et maloya, le groupe témoigne d’une volonté affirmée de mettre en valeur la culture et l’identité réunionnaise.

Jeudi 17 septembre

- 19h30 : Natty

La chanteuse saint-leusienne viendra partager son univers musical avec le public de La Salette.

- 21h : Lindigo

Le groupe fera résonner un maloya puissant, généreux et résolument tourné vers la transmission.

Vendredi 18 septembre : nouvelle génération et sonorités urbaines

- 20h30 Alonzwé

Le groupe Saint-Leusien mettra l’ambiance, notamment avec du séga et de la variété.

- 21h30 Léa Churros

En quelques années, elle s’est imposée comme l’une des voix montantes de la pop urbaine réunionnaise.

Samedi 19 septembre : place à Run Hit

Samedi soir, l’ambiance promet d’être particulièrement énergique avec Dany M, à 20h, puis le plateau Run Hit à 21h30.

Le public retrouvera ainsi MC Box, Sam, Rashel et Maïko, quatre artistes représentatifs de la scène urbaine réunionnaise actuelle.

Dimanche 20 septembre : les talents d’ici à l’honneur

Le dimanche débutera avec le Radio Crochet à 16h30, fidèle rendez-vous permettant aux talents de l’île de monter sur scène et de partager leur voix avec le public. Un moment de convivialité à ne pas rater.

- 18h30 : Darkness

- 21h : Choupinou Style

Le chanteur signe un véritable retour en force avec des titres tels que "promesse" et "prier".

- Circulation et stationnement : les dispositions à connaître -

Dans le cadre des festivités et processions prévues durant le mois de septembre, plusieurs restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place à Saint-Leu. Les usagers de la route et les riverains sont invités à prendre leurs dispositions.

Sur la RN2001 à Saint-Louis, pour permettre le bon déroulement du cheminement des pèlerins lors de la procession de la fête de Notre Dame de la Salette, la route sera fermée à la circulation du PR 73 au PR 75+197 (dans le secteur de la Ravine du Gol) de 19h à 23h30 le samedi 12 septembre.

Une déviation sera mise en place par la la RN1 et la voie communale dite Route des Sables.

Sur la RN1A à Saint-Leu et l’Étang Salé, pour permettre le bon déroulement de la procession religieuse "Notre Dame de la Salette", la route sera fermée à la circulation du giratoire de Stella à Saint Leu au giratoire Rotary à l'Étang-Salé, du samedi 12 septembre à 19h30 au dimanche 13 septembre à 6h.

Plus d'informations ici.

Une déviation sera mise en place par le réseau routier départemental et la RN1 Route des Tamarins.

Notez qu’il n’y aura pas marché forain ni de zone piétonne les week-end du 19-20 septembre et du 26-27 septembre.

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