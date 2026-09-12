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Saint-Paul : la circulation de nouveau rétablit au niveau du tunnel en direction du sud

  • Publié le 12 septembre 2026 à 12:15
  • Actualisé le 12 septembre 2026 à 15:11
Saint-Paul : embouteillages au niveau du tunnel en direction du sud
Saint-Paul : embouteillages au niveau du tunnel en direction du sud

(Actualisé) La circulation est de nouveau fluide au niveau du tunnel de Saint-Paul en direction du sud, depuis 13h. Un véhicule était arrêté sur la voie médiane et avait provoqué des embouteillages. Selon le CRGT (Centre régional de gestion du trafic), une intervention a permis de pousser le véhicule sur le zébra. Restez vigilants. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

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1 Commentaires
Marre des Vira
Marre des Vira
2 heures

On etait dans les embouteillages pour aller a st pierre.

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