Saint-Paul : la circulation de nouveau rétablit au niveau du tunnel en direction du sud

(Actualisé) La circulation est de nouveau fluide au niveau du tunnel de Saint-Paul en direction du sud, depuis 13h. Un véhicule était arrêté sur la voie médiane et avait provoqué des embouteillages. Selon le CRGT (Centre régional de gestion du trafic), une intervention a permis de pousser le véhicule sur le zébra. Restez vigilants. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)