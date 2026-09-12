Saint-Denis : des policiers visés par des jets de galets au Chaudron, trois personnes interpellées

Ce vendredi 11 septembre 2026, vers 22h40, les fonctionnaires de la police ont été visés par des jets de galets à Saint-Denis dans la rue Roger Payet au Chaudron. Le véhicule de la Brigade anti-criminalité (BAC) ainsi le véhicule d'un riverain ont été dégradés. Trois personnes ont été interpellées. Pour l'instant aucune information ne permet de préciser les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulées. Aucun blessé n'est à déplorer. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpres.com)

Selon nos informations, les policiers de la BAC ont fait usage de grenades lacymogènes ainsi que d'un dire de LBD (Lanceur de balles de défense), afin de faire face aux projectiles.

Les faits interviennent quelques jours seulement après les rassemblements et rodéos sauvages au Chaudron à Saint-Denis et au niveau de l'aéroport Roland-Garros à Sainte-Marie.

- Saint-Denis renforce la sécurité dans le quartier du Chaudron -

À la suite des incidents survenus ces derniers jours, la ville de Saint-Denis et les services de l’État renforcent leur action au Chaudron afin de prévenir de nouvelles tensions et de veiller à la tranquillité des habitants.

Ce lundi 7 septembre 2026, policiers municipaux et policiers nationaux ont mené des patrouilles renforcées dans le quartier tout au long de la soirée.

"Cette présence coordonnée sur le terrain vise à prévenir les incidents, sécuriser l’espace public et rassurer les habitants", explique la ville de Saint-Denis.

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