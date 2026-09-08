Saint-Denis : renforcement de la sécurité dans le quartier du Chaudron

À la suite des incidents survenus ces derniers jours, la ville de Saint-Denis et les services de l’État renforcent leur action au Chaudron afin de prévenir de nouvelles tensions et de veiller à la tranquillité des habitants. Ce lundi 7 septembre 2026, policiers municipaux et policiers nationaux ont mené des patrouilles renforcées dans le quartier tout au long de la soirée. "Cette présence coordonnée sur le terrain vise à prévenir les incidents, sécuriser l’espace public et rassurer les habitants", explique la Ville dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Denis)