[Vidéo] Poupette Kenza : un procès requis contre l’influenceuse pour tentative d’extorsion de fonds et association de malfaiteurs

Le parquet de Rouen a annoncé vendredi avoir requis le renvoi devant un tribunal de l'influenceuse Kenza Benchrif, alias Poupette Kenza, pour tentative d'extorsion de fonds et participation à une association de malfaiteurs. Le cabinet du procureur de Rouen, Sébastien Gallois, a précisé dans un communiqué que le réquisitoire définitif demandant ce renvoi avait été pris le 7 juillet, confirmant une information du Parisien. (Photo : @poupette)

"Il appartient désormais au juge d'instruction en charge de ce dossier soit de prendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, soit une ordonnance de non-lieu", a précisé le parquet.

Selon le quotidien, l'influenceuse de 26 ans est accusée d'avoir engagé un homme de main pour récupérer de l'argent auprès de son ex-associée qu'elle accuse de vol.

L'affaire a été déclenchée par la plainte en février 2024 d'un couple qui a "fait l'objet de diverses surveillances (physiques, implantation de mini-caméra aux abords de leur domicile et balise GPS placée sur leur véhicule) et a été physiquement menacé sous condition de remise d'une somme de 200.000 euros", avait expliqué le parquet de Rouen dans une précédente communication.

- Déjà placée en détention provisoire par le passé -

Dans une interview au Parisien en mai 2025, Poupette Kenza, âgée aujourd'hui de 26 ans et dont le compte Instagram affiche 1,5 million d'abonnés, avait dit "regretter" d'avoir "mal agi". Elle avait reconnu avoir engagé "un homme de main" et avoir voulu se "faire justice" elle-même.

Dans cette affaire, l'influenceuse avait été placée en détention provisoire en juillet 2024 avant d'être remise en liberté le 31 octobre 2024 et placée sous contrôle judiciaire.

Le parquet de Rouen a également demandé le renvoi devant le tribunal pour les mêmes motifs de son mari Allan Liehrmann, dont elle est séparée.

Dans un autre dossier, Poupette Kenza doit comparaître avec Allan Liehrmann devant le tribunal correctionnel le 18 mars 2027 pour des faits de "travail dissimulé, pratique commerciale trompeuse et emploi d'une personne étrangère en situation irrégulière", selon le parquet.

- L'influenceuse réagit aux requalifications des faits -

Sur son compte Instagram, la jeune femme a réagi ce vendredi 11 septembre 2026. Elle explique notamment à ses "Poupettes" ( nom donné à ses followers), qu'initialement elle encourait 20 ans de prison mais que les faits ont été requalifiés et qu'elle encoure désormais une peine maximale de 5 ans. "Pour moi c'est une victoire", précise t-elle. Regardez

Pour l'influenceuse, le fait de passer d'un éventuel procès devant la cours d'assisses à une comparution devant le tribunal correctionnel, témoignerait d' "une différence dans la gravité des faits". "Les juges de cours d'assisses ils voient des corps découpés, ils voient des morts, des meurtres, des corps cachés. T'arrive et on te raconte l'histoire ils vont dire "je juge quoi là" ", affirme t-elle.

"Je ne fait plus partie des criminels", conclut-elle.

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