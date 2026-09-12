Saint-Paul : un contrôle routier mène à la découverte d'une culture de cannabis

Lors d’un contrôle routier, les gendarmes de la communauté de brigades de Plateau-Caillou constatent une forte odeur de cannabis et la présence de pochons vides dans l’habitacle d’un véhicule. Soumis au dépistage des produits stupéfiants, qui se révèle négatif, le conducteur fait immédiatement l’objet de vérifications. Une enquête en flagrance est diligentée. Avec le concours du groupe d’investigations cynophile de Saint-Paul, les perquisitions permettent de découvrir un sachet contenant du cannabis et de mettre au jour une activité de culture et de revente. Le mise en cause est convoqué en Justice. (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Le test salivaire s'est révélé négatif, mais pas l'enquête :

- 210 grammes de têtes de cannabis retrouvés,

- 34 pieds de cannabis et du matériel destiné à leur culture,

- 2 270 euros en numéraire.

Les investigations permettent également d’identifier la méthode de vente mise en place par l’individu soupçonné et plusieurs consommateurs.



"Une nouvelle fois, une affaire démontre qu’un contrôle routier peut parfois être le point de départ d’une enquête plus large", écrit le Gendarmerie de La Réunion.