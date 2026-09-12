[Vidéos] "Je vais bien": Céline Dion renaît sur scène après six ans d'absence

"On ne change pas", "All by Myself", "Pour que tu m'aimes encore"... Bouleversée par son retour sur scène après six ans d'absence, Céline Dion a enchaîné les tubes samedi soir pour le coup d'envoi de sa série de concerts près de Paris, une renaissance après des années marquées par la maladie. (Photos : AFP)

"Il y a une chose que je peux vous dire en trois mots: je vais bien. J'ai appris à vivre avec cette fragilité, à force de la côtoyer, je l'ai apprivoisée et j'ai décidé d'en faire la force de vivre", a lancé la star québécoise aux 30.000 spectateurs réunis à la Plenitude Arena de Nanterre (ouest de la capitale), la plus grande salle couverte d'Europe.

Comme un symbole, ce concert de près de deux heures trente s'est ouvert sur la chanson "On ne change pas" et s'est conclu sur un "Je vous aime" de la star à ses fans.

Les larmes aux yeux, la diva de 58 ans a dû s'arrêter momentanément de chanter pendant le premier titre.

"C'est bien sûr des larmes de joie, je suis tellement ravie de vous voir", a-t-elle dit aux spectateurs.

"J'y croyais, j'y croyais. Et voilà, le soleil est là, le soleil est devant moi. Alors, ce soir, je veux chanter pour vous, chanter pour moi, chanter la vie", a-t-elle lancé. Regardez

Céline Dion cries as she takes the stage in Paris for her first headlining performance in six years pic.twitter.com/bLDtqinDK7

- Phénix -

Les premiers morceaux ont à certains instants manqué de justesse, l'artiste étant submergée par l'émotion. Mais, très vite, elle a pris les rênes du spectacle, poings fermés en signe de victoire ou bras déployés comme les ailes du phénix auquel ses admirateurs la comparent.

Chignon serré, elle est apparue tour à tour en robe bustier noire, manteau à plumes roses ou robe au bustier cuirasse, comme un signe de sa combativité.

De même que les tenues, elle a enchaîné les chansons, 27 au total. En français, avec entre autres "Pour que tu m'aimes encore" et "J'irai où tu iras", deux classiques issus de son album "D'eux" (1995), créé avec la complicité de Jean-Jacques Goldman, son auteur-compositeur fétiche. Et en anglais, avec "My Heart Will Go On" ("Titanic", 1997), "I'm Alive" (2002) ou un poignant "All by Myself" (1996). Écoutez

All By Myself …. Anymore ❤️‍🩹



Celine Dion making the high note of ‘All By Myself’ in the middle of 2026, with a disease that affects her body and in full live shes is so mother #CelineDionParis pic.twitter.com/ANY6zjs5Np — Céline Dion Data (@CelineDionData) September 12, 2026

Une chanson gravie comme on monte une montagne, jusqu'à son final suraigu, sous l'ovation de la foule.

Elle s'est aussi muée en cantatrice pour reprendre un air d'opéra de Bellini.

La star était accompagnée de choristes et d'un orchestre sur un plateau tournant, avec son directeur musical Scott Price au piano. Le tout dans un décor imposant mais sobre, qui braquait les regards sur elle.

Dans la salle se pressaient des célébrités, comme les animatrices Ophélie Meunier et Laury Thilleman, le danseur Guillaume Diop ou le comédien Vincent Dedienne, ainsi que la famille de l'artiste. Selon le journal Le Parisien, les hommes politiques Edouard Philippe, Gabriel Attal et Emmanuel Grégoire étaient là, tout comme Michelle Obama, épouse de l'ancien président américain Barack Obama.

"C'était extraordinaire, elle n'a rien perdu de sa voix", s'est enthousiasmée Nathalie, 58 ans, venue en famille de Poitiers. "Elle m'a fait pleurer", a glissé sa fille Laurie.

- Centaines d'euros -

Depuis qu'elle a quitté Las Vegas pour la France fin août, la chanteuse aux plus de 260 millions d'albums vendus a enchaîné les répétitions en vue de ces retrouvailles.

Pendant deux semaines, elle a aussi transformé le compte à rebours en une sorte de première partie inédite: apparitions presque quotidiennes, échanges avec des admirateurs devant son palace...

Avec cette série de concerts, Céline Dion se trouve face à un nouveau défi de taille, après avoir surmonté en 2016 le décès de René Angélil, son impresario, père de ses trois fils.

Après l'annulation de sa dernière tournée en mars 2020 en raison de la pandémie, sa volonté de remonter sur scène avait été contrariée par le syndrome de la personne raide. Cette maladie neurologique incurable lui empoisonne l'existence depuis une vingtaine d'années, mais elle n'a été diagnostiquée qu'en 2022.

A la merci d'un nouvel épisode violent de paralysie, la chanteuse avait alors livré des nouvelles alarmantes de sa santé, puis s'était éclipsée pour se soigner.

La surprise fut donc totale lorsqu'elle est réapparue, deux ans plus tard, sur la tour Eiffel pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 avec une interprétation de l'"Hymne à l'amour" d'Edith Piaf.

L'annonce au printemps de sa nouvelle résidence à Nanterre - 16 concerts d'ici mi-octobre, 10 en mai 2027 - produite par le géant américain AEG Presents a mis ses fans en ébullition.

Mais décrocher un billet s'est apparenté à un parcours du combattant, avec des tarifs pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros, jugés rédhibitoires par certains.

AFP