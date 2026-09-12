Caravane de la solidarité : 1.647 repas distribués

La Caravane de la Solidarité de Lafayette Monde – Océan Indien a permis ce samedi la distribution de 1.647 repas solidaires. Derrière ce chiffre, la journée a surtout été portée par les forces vives de la société civile : 12 associations de quartier, des centaines de bénévoles, parfois accompagnés de leurs enfants, les équipes de cuisine, les associations relais, les donateurs, les Bienfaiteurs de la Cour, les partenaires et les membres mobilisés sur le terrain. (Photos : La Caravane de la Solidarité de Lafayette Monde – Océan Indien)

La mobilisation avait commencé bien avant le lever du jour. Dès 1 heure du matin, l’équipe cuisine du Jardin Créole et l’équipe cuisine Moutia étaient à l’œuvre autour des marmites.

Plus de 500 kg de coq fermier, 300 kg de cabris frais et 250 kg de riz ont été préparés. Lafayette Monde – Océan Indien leur adresse un grand merci et surtout un grand bravo pour leur engagement, leur endurance et l’énergie donnée à cette journée.

"Ce qui restera de cette journée, ce sont les sourires, l’énergie et cette envie de faire ensemble. Quand chacun donne un peu de son temps, de son savoir-faire ou de ses moyens, la solidarité devient immédiatement concrète", explique Thierry Grimaud.

" On voit une vraie chaîne se créer, depuis les cuisines jusqu’aux familles. Des bénévoles sont venus avec leurs enfants, les associations connaissent le terrain, les donateurs répondent présents : chacun trouve sa place et apporte quelque chose", ajoute Jonathan Moutoussamy, vice-président en charge des actions caritatives.

Cette action s’inscrit dans la dynamique structurée depuis février à La Réunion. Avec les membres fondateurs Alain Juillet, Robert Dulas et Richard Marty, le Gouvernorat s’est installé sur le territoire, avec Mickaël Ponapin Sihou comme représentant régional.

Autour de Didier Chevreuil, président du Bureau de Lafayette Monde – Océan Indien, le Bureau et le Gouvernorat ont structuré l’association pour donner un cadre concret aux actions et les déployer progressivement.

Repas solidaires et actions caritatives, prévention auprès des jeunes, sport et self-défense, rencontres et réflexions sur les grands enjeux d’actualité, notamment ceux liés à la sécurité : Lafayette Monde – Océan Indien souhaite rester proche des réalités réunionnaises et transformer ses valeurs humanistes en actions utiles.

"Notre engagement prend son sens lorsqu’il se traduit sur le terrain. Cette Caravane, ce sont des personnes qui donnent d’elles-mêmes, souvent très discrètement, et qui se rassemblent autour d’une même volonté : être utiles et faire vivre le lien humain", dit Maazi, vice-président en charge des relations institutionnelles.

Lafayette Monde – Océan Indien remercie chaleureusement les 12 associations de quartier, les associations relais, les centaines de bénévoles et leurs enfants, les Bienfaiteurs de la Cour et les donateurs, ainsi que les partenaires institutionnels et publics.

Un remerciement particulier est adressé à l’association MCM (Mémoire Créolités des Mascareignes), à son président Didier, et à l’ensemble de ses membres pour leur précieux soutien logistique tout au long de l’opération. Cette mobilisation illustre pleinement la solidarité des Marmailles la Kour autour d’une action concrète et solidaire.

La Caravane de la Solidarité poursuivra sa route vers d’autres communes de l’île, avec la même volonté : aller au plus près des habitants, fédérer les bonnes volontés et faire grandir une solidarité de proximité, profondément ancrée dans le vivre-ensemble réunionnais.