[Photos-Vidéos] Ice Hair 974 : après un cancer, Emmanuel crée sa marque et fait de sa passion pour les cheveux sa revanche sur la vie

En 2022, Imaz Press rencontrait Emmanuel Gallissiaz, alors âgé de 26 ans, pour parler de sa passion pour les "waves", style de coiffure où les cheveux forment un motif de "vagues". Le Bénédictin nous confiait déjà son ambition : créer ses propres produits pour les cheveux texturés. Quelques mois plus tard, un cancer du sang bouleverse ses projets et sa vie. Aujourd'hui, Emmanuel a 30 ans et revient avec Ice Hair 974 et une première gamme de trois produits. Une marque née de plusieurs années de travail, mais aussi d'une épreuve qui a profondément transformé son rapport aux cheveux et à la vie. Rencontre. (Photos Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Imaz Press : Nous vous avions rencontré en 2022 pour parler de votre passion pour les waves. Que s'est-il passé depuis ?

Emmanuel Gallissiaz : "Juste après l'interview, je suis tombé gravement malade. J'ai été atteint d'un cancer du sang. Ça a été très rapide et frustrant à la fois parce que j'avais déjà l'ambition de sortir une marque de produits naturels et haut de gamme pour les cheveux bouclés, frisés et crépus.

Quand il y a eu l'annonce de la maladie, toute ma vie et celle de ma famille a complètement basculé. Avant, j'avais mon CDI, un salaire qui tombait, une bonne santé. C'est quand j'ai eu ma maladie que je me suis dit : c'est le moment de tout changer et de vraiment mettre les objectifs que je m'étais fixés, dans ma vie professionnelle comme personnelle, en action. C'était le moment ou jamais. Et puis, ça m'a permis de prendre du recul sur mon projet professionnel, de le rendre meilleur... et aujourd'hui, je vois le travail fourni et le chemin parcouru".

- "Le plus dur a été de perdre mes cheveux" -

Imaz Press : Depuis tout petit vous êtes passionné par les cheveux. Comment avez-vous vécu leur perte pendant la maladie ?

Emmanuel Gallissiaz : "Ce qui était le plus dur pour moi, c'était vraiment de perdre mes cheveux. Ce n'est pas facile de les voir tomber quand on a l'habitude d'en prendre soin et que c'est sa passion. Mes cheveux sont tombés, ma barbe aussi. C'est vraiment un coup dur, en plus de tous les problèmes qu'engendre la maladie.

J'étais à l'hôpital pendant six mois. La maladie est déjà éprouvante mais la perte de cheveux m'a particulièrement affecté.

Même un an après ma chimiothérapie, mes cheveux avaient du mal à repousser et retombaient. Mais c'est aussi devenu une force. J'ai décidé d'arrêter les produits que je trouvais en pharmacie et de mettre en pratique toutes les connaissances que j'avais acquises au fil des années pour créer des produits adaptés".

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Imaz Press : Est-ce finalement à ce moment-là que votre projet de marque a pris une autre dimension ?

Emmanuel Gallissiaz : "Exactement ! Quand j'ai mis mes connaissances en pratique et que j'ai vu que ça fonctionnait pour moi, j'ai voulu les partager avec mes proches qui avaient différentes problématiques de pousse ou d'entretien capillaire. Quand j'ai vu les bienfaits, je me suis dit : c'est bon, c'est le moment, il faut que je me lance. Il y a tellement de personnes à La Réunion et ailleurs qui ont des problématiques et qui ne trouvent pas forcément des produits adaptés à leurs besoins. Mon ambition, c'est de répondre à ces besoins et d'aider les gens à se sentir bien avec leurs cheveux".

- Des produits naturels et haut de gamme -

Imaz Press : Quatre ans plus tard, votre marque est lancée et une première gamme de produits est enfin commercialisée.

Emmanuel Gallissiaz : "Oui. Depuis quelques jours, les produits de notre marque Ice Hair 974 sont commercialisés. Actuallement sur le marché on trouve des produits naturels, d'autres produits plus haut de gamme... Nous voulons réunir le meilleur de deux mondes. D'un côté, le naturel et le végétal, parce qu'on croit au potentiel de la nature dans les cosmétiques. De l'autre, nous voulons des résultats efficaces et des produits haut de gamme.

La gamme Luxe & Curl repose sur un protocole simple en trois étapes, avec trois produits multitâches. L'objectif est d'avoir des cheveux plus faciles à démêler, hydratés en profondeur, nourris et avec des boucles bien définies. On n'a pas besoin d'avoir 20 ou 30 produits, mais d'une routine efficace et adaptée à ses besoins".

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- Environ 40.000 euros investis dans le projet -

Imaz Press : Vos produits sont fabriqués par vos soins. Comment avez-vous travaillé sur leur formulation ?

Emmanuel Gallissiaz : "Nous voulions au départ nous entourer de producteurs locaux parce qu'à La Réunion, nous avons énormément d'ingrédients naturels. Mais nous avons rencontré des difficultés pour obtenir tous les documents nécessaires à la réglementation cosmétique. Nous avons donc dû nous tourner vers des fournisseurs dans l'Hexagone et nous entourer de toxicologues et de laboratoires pour les tests, notamment allergènes. Dans le cosmétique, la réglementation européenne est très stricte.

Aujourd'hui, nous avons investi autour de 40.000 euros dans notre laboratoire, rien que pour avoir le matériel de base et les conformités. Il faut savoir que les matières première ont aussi un coût assez élevé. Et puis, à chaque contrôle, chaque analyse, chaque document justifiant de la conformité, il faut passer à la caisse. Finalement, c'est un métier éprouvant, qui demande beaucoup d'investissement personnel et financier, mais lorsqu'on est vraiment passionné, ça vaut le coup".

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- "C'est vraiment une revanche sur la vie" -

Imaz Press : Perdre vos cheveux à cause du cancer avant de créer une marque consacrée aux cheveux... est-ce finalement une forme de revanche ?

Emmanuel Gallissiaz : "Oui totalement. Il y a beaucoup de vécu derrière tout ça. Je sais le mal que ça peut faire de ne pas avoir les cheveux comme on voudrait qu'ils soient. Quand je regarde l'Emmanuel d'il y a quelques années, je lui dirais : tu as bien fait les choses et tu as su persévérer malgré les difficultés. C'est vraiment une revanche sur la vie d'avoir enfin pu créer ta propre gamme de cosmétiques et tu dois en être fier".

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Imaz Press : Quel message aimeriez-vous transmettre à ceux dont les projets semblent impossibles après une épreuve de la vie ?

Emmanuel Gallissiaz : "Même quand on reçoit des coups de la vie, il ne faut pas se laisser aller. Ne laissez jamais vos rêves dans une armoire. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Si vous vous en donnez les moyens et que vous continuez à persévérer, vous pouvez y arriver vous aussi".

- Ice Hair 974, une marque réunionnaise qui mise sur le contact humain -

Imaz Press : Comment peut-on aujourd'hui se procurer les produits Ice Hair 974 ?

Emmanuel Gallissiaz : "Nous avons choisi un fonctionnement basé sur la confiance. Les personnes commandent sur notre site, sans régler immédiatement. Nous les recontactons ensuite pour organiser la livraison, en main propre. C'est nous-mêmes qui livrons les produits afin de pouvoir donner des conseils adaptés aux besoins de chaque personne. Pour nous, ce n'est pas seulement une maison de cosmétiques qui veut vendre des produits. Nous voulons créer une communauté et un vrai groupe solidaire.

Des personnes ont voulu racheter la recette et industrialiser le concept, mais ce n'est vraiment pas notre vision. Notre vision, c'est le contact humain avant tout. On vend des produits, mais aussi notre expérience et notre expertise pour aider chaque personne à se sentir bien avec ses cheveux".

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