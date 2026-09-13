Saint-Denis : Valère Narayanin retrouvé mort dans le bar-restaurant le Nixon, plusieurs auditions dont celle d'un officier de la Bac T, ont eu lieu

L'homme d'affaires Valère Narayanin est décédé dans la nuit du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre 2026 dans l'enceinte de la discothèque Le Nixon à Saint-Denis. Publiée par un site d'actualité en ligne ce dimanche matin, l'information a ensuite été confirmée à Imaz Press. Les circonstances exactes de la mort de cette personnalité du monde de la nuit restent à déterminer. Selon les premières informations une chute pourrait être à l'origine du décès qui s'est produit alors qu'un officier du Service territorial de sécurité publique (STSP) affecté à la Bac T (brigade anti-criminalité territoriale), se trouvait sur les lieux. "Les témoins présents sur place ont pu être entendus" a précisé le parquet de Saint-Denis dimanche en fin de matinée (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le décès de Valère Narayanin se serait produit vers 3h du matin alors que plusieurs personnes dont au moins un policier - l'officer de la Bac T -, se trouvaient sur place. Le Nixon est un bar-restaurant situé à Sainte-Clotilde, les investigations vont déterminer s'il avait l'autorisation d'être encore ouvert à cette heure tardive.

Les témoins présents sur les lieux ont été entendus par les policiers au commissariat Malartic (Saint-Denis) dès ce dimanche matin, a donc précisé le parquet de Saint-Denis vers 11h30 dimanche.

Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade des investigations. L'enquêt se poursuit.

Par le passé, l'homme d'affaires Valère Narayanin a été propriétaire d’une dizaine de sociétés dont la discothèque le Discopoly’s à Saint-Suzanne



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