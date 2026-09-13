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Saint-Denis : Valère Narayanin retrouvé mort dans le bar-restaurant le Nixon, plusieurs auditions dont celle d'un officier de la Bac T, ont eu lieu

  • Publié le 13 septembre 2026 à 13:00
samu 974

L'homme d'affaires Valère Narayanin est décédé dans la nuit du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre 2026 dans l'enceinte de la discothèque Le Nixon à Saint-Denis. Publiée par un site d'actualité en ligne ce dimanche matin, l'information a ensuite été confirmée à Imaz Press. Les circonstances exactes de la mort de cette personnalité du monde de la nuit restent à déterminer. Selon les premières informations une chute pourrait être à l'origine du décès qui s'est produit alors qu'un officier du Service territorial de sécurité publique (STSP) affecté à la Bac T (brigade anti-criminalité territoriale), se trouvait sur les lieux. "Les témoins présents sur place ont pu être entendus" a précisé le parquet de Saint-Denis dimanche en fin de matinée (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le décès de Valère Narayanin se serait produit vers 3h du matin alors que plusieurs personnes dont au moins un policier - l'officer de la Bac T -, se trouvaient sur place. Le Nixon est un bar-restaurant situé à Sainte-Clotilde, les investigations vont déterminer s'il avait l'autorisation d'être encore ouvert à cette heure tardive. 

Les témoins présents sur les lieux ont été entendus par les policiers au commissariat Malartic (Saint-Denis) dès ce dimanche matin, a donc précisé le parquet de Saint-Denis vers 11h30 dimanche.

Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade des investigations. L'enquêt se poursuit. 

Par le passé, l'homme d'affaires Valère Narayanin a été propriétaire d’une dizaine de sociétés dont la discothèque le Discopoly’s à Saint-Suzanne
 
www.imazpress.com / [email protected]

Policier, Bac T, Valère Narayanin, Discothèque

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56 minutes

Dans d’autres médias locaux il est précisé que l’officier pourtant d’astreinte serait entendu dès que son état le permettrait sous entendant qu’il était en état d’ébriété

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