Saint-Denis : Kendji Girac en concert à la Nordev en 2027

Kendji Girac arrive à La Réunion pour un concert exceptionnel le vendredi 19 mars 2027 à Saint-Denis, à la Nordev. Une grande soirée musicale avec Kendji Girac qui arrive pour aller à la rencontre de son public réunionnais et offrir un concert live exceptionnel. (Photo : AFP)

Après avoir conquis le public avec ses nombreux succès et son univers musical unique mêlant pop, flamenco et influences gitanes, Kendji Girac fera vibrer la scène du Nordev pour une soirée placée sous le signe de l’émotion, du partage et de la fête.

- Un rendez-vous à ne pas manquer -

Pour cette venue très attendue, les fans pourront retrouver Kendji Girac en live sur scène, dans un spectacle qui promet de réunir ses grands titres et les incontournables de son répertoire.

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