[Photos - Vidéo] Saint-Denis : soirée sous tension au Chaudron, des caméras de vidéo-surveillance dégradées, des poubelles brûlées

Ce dimanche 13 septembre 2026, de nouvelles tensions ont eu lieu au Chaudron à Saint-Denis rue Roger Payet et avenue Joseph Bédier. Des caméras de vidéo-surveillance ont été prises pour cible et des poubelles ont été brûlées. Les forces de l'ordre sont sur place. (Photos : Stéphane Laï-Yu/ www.imazpress.com et Jack Seb)

Des images transmises à Imaz Press par des internautes et publiées sur les réseaux sociaux montrent des poubelles en flamme en plein milieu de la route ou encore la dégradation des caméras de vidéo-surveillance.

Ces événements interviennent après que des policiers aient été visés par des jets de galets et l'interpellation de trois personnes toujours dans la rue Roger Payet, ce vendredi 11 septembre et une semaine après les rodéos sauvages au Chaudron et à l'aéroport de Gillot .

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