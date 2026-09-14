Département : le Jardin de l’État fermé ce mardi 15 septembre, en raison des rafales de vent

En raison des conditions météorologiques annoncées pour les prochaines 48 heures, le Département informe que le Jardin de l’État sera exceptionnellement fermé au public à compter de ce mardi 15 septembre 2026. Réouverture prévue jeudi 17 septembre. Nous publions le communiqué du conseil départemental, ci-dessous : (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Selon le bulletin de prévision météorologique, des rafales de vent avoisinant le seuil de 75 km/h sont attendues sur l’île à partir de ce mardi 15 septembre. Afin d’assurer la sécurité des visiteurs et des agents, le Département a décidé de fermer préventivement le Jardin de l’État au public, conformément au protocole de sécurité en vigueur lorsque les rafales atteignent ou avoisinent ce seuil.

- Réouverture prévue jeudi 17 septembre -

Sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques, de la levée des mesures de sécurité et après vérifications techniques des installations, le Jardin de l’État devrait rouvrir au public le jeudi 17 septembre 2026, sauf avis contraire.

Durant cette période, le Muséum d’Histoire naturelle reste accessible au public par le portillon situé rue Poivre.

Le Département appelle les usagers à la prudence et les remercie pour leur compréhension.