Saint-Paul : "Nout Tèr, Nout Patrimoine" à l'honneur sur tout le territoire de la commune

Du mercredi 16 septembre au jeudi 8 octobre 2026, la commune de Saint-Paul oganise une nouvelle édition de "Nout Tèr, Nout Patrimoine". L'évenement entre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Semaine européenne de la mobilité et la Semaine européenne du développement durable (Photo d’illustration www.imazpress.com)

Pendant plusieurs semaines, de nombreux rendez-vous seront proposés au public sur l’ensemble du territoire de la commune : visites guidées, conférences, expositions, balades, ateliers, animations culturelles et temps de sensibilisation.

"Cette édition fera notamment la part belle à la piraterie dans l’océan Indien, au patrimoine de la photographie, mais aussi aux enjeux de préservation de notre patrimoine culturel et naturel" annonce la mairie de Saint-Paul.

Parmi les temps forts, le public pourra notamment découvrir le Vilaz la mémoir lo kartié Sans Souci, l’inauguration de l’Écopôle du Bout de l’Étang, ainsi que de nombreux rendez-vous organisés dans les quartiers et les médiathèques de Saint-Paul.

Le programme complet est à retrouver ici

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