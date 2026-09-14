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[Photos] Air Mauritius : un avion cloué au sol à Roland Garros à la suite d'un incident technique

  • Publié le 14 septembre 2026 à 13:14
  • Actualisé le 14 septembre 2026 à 13:47
ATR Air mauritius
ATR Air mauritius
ATR Air mauritius

(Actualisé) Un vol en provenance de Maurice s'est posé à l'aéroport Roland Garros en milieu de matinée ce lundi 14 septembre 2026. L'avion a ensuite été cloué au sol à la suite d'un incident technique et n'a pas pu assurer la rotation retour Réunion - Maurice. Initialement, ce vol était prévu au décollage à 10h10. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'appareil est toujours au sol à l'aéroport et fait l'objet d'une inspection détaillée. Les passagers qui devaient prendre le départ à son bord  à10h10 ont été pris en charge par le vol de 12h05.

www.imazpress.com / [email protected]

Air Mauritius, Transports, Avions

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