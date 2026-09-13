À la une de ce lundi : tension à Saint-Denis, mort de Valère Narayanin, arnaques à Madagascar, basket, rythme cardiaque, et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 14 août 2026 : - Saint-Denis : nuit de tension dans plusieurs quartiers, cinq personnes interpellées - Mort de Valère Narayanin au Nixon à Saint-Denis : une autopsie ordonnée, des témoins, dont des policiers, entendus - Madagascar : Les États-Unis ont participé au démantèlement d'un réseau d'arnaques en ligne dirigé par des ressortissants chinois - Mondial féminin de basket : cette fois, pas de regrets pour les Bleues écrasées par les Américaines - Saint-Denis : une journée de sensibilisation aux troubles du rythme cardiaque à la clinique de Sainte-Clotilde - La pa Météo France i di, sé zot i di – Matante Rosina à besoin de vous (Photo www.imazpress.com)

La nuit du dimanche 13 septembre au lundi 14 septembre 2026 a été très tendue dans plusieurs quartiers de Saint-Denis. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu au Chaudron, dans le Bas de la rivière et aux Camélias. Des poubelles ont été brulées sur la chaussée et des caméras de vidéo-surveillance ont été détruites. Au moins cinq personnes ont été interpellées par la police

C'est une affaire dont ce serait bien passée la police de La Réunion en général et la brigade anti-criminalité territoriale (Bac T) en particulier. Dans la nuit du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre 2026, Valère Narayanin, homme d'affaires bien connu notamment du monde de la nuit, a été retrouvé mort dans le bar-restaurant le Nixon à Sainte-Clotilde (Saint-Denis). Il était en compagnie d'au moins deux policiers dont au moins un officier de la Bac T. L'un des fonctionnaires de police aurait été d'astreinte

Les autorités judiciaires américaines ont revendiqué mercredi une participation décisive dans le démantèlement de centres d’arnaques en ligne à Madagascar opérés par des ressortissants chinois.

Deux ans après avoir perdu d'un souffle en finale des Jeux olympiques de Paris (67-66), l'équipe de France féminine de basket-ball a été écrasée par les invincibles Américaines en finale de la Coupe du monde (97-79), dimanche à Berlin.

Palpitations, essoufflement, fatigue, vertiges… et parfois aucun symptôme. Les troubles du rythme cardiaque peuvent prendre différentes formes et restent encore parfois méconnus du grand public. Pour mieux les comprendre et sensibiliser à leur dépistage, l’équipe de rythmologie de la clinique de Sainte-Clotilde se mobilise le jeudi 17 septembre 2026, de 9h à 17h, à l’occasion d’une journée ouverte à tous

Pour lundi 14 septembre 2026, à cause d'une panne de café Matante Rosina n’a pas pu voir ce que le ciel nous réserve… Zot gingn èd aèl ? Comment est la météo chez vous ?