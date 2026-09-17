Un cas de méningite à méningocoque à Saint-Denis : des mesures préventives immédiates mises en œuvre

Un cas d’infection invasive à méningocoque a été confirmé ce jeudi 17 septembre 2026 chez un élève de CP scolarisé à l’école primaire de la Chaumière à Saint-Denis. L’enfant avait été rapidement pris en charge le mardi 15 septembre et son état de santé n’est pas préoccupant. Dès réception du signalement, l’ARS La Réunion, en collaboration avec le rectorat et la Ville de Saint Denis, a déployé toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de contagion dans l’école de la Chaumière et informer les parents d’élèves, ainsi que le personnel éducatif et encadrant. (Photo : Richard Bouhet)

Dès confirmation du diagnostic, les actions suivantes sont mises en place :

• Information des parents d’élèves des classes de CP ce jour à 15h45, en présence des médecins de l’ARS et de la région académique.

• Remise d’un courrier aux élèves et aux adultes des classes concernées les invitant à consulter leur médecin.



• Remise d’un courrier à l’attention des médecins des familles concernées pour prescription éventuelle d’un traitement préventif par antibiotique.

• Information des professionnels du milieu scolaire.

• Contact tracing (recherche de cas contacts).

L’ARS, les services académiques et la ville de Saint-Denis sont pleinement mobilisés pour accompagner les familles et adapter les mesures si nécessaire.

Pour toute question :

Les familles concernées sont invitées à se rapprocher de leur médecin traitant ou d’un professionnel de santé de proximité en cas de doute ou de besoin d'information.

- Les recommandations vaccinales actuelles -

Depuis le 1er janvier 2025, la vaccination contre les méningocoques ACWY et B est obligatoire, pour tous les nourrissons nés à compter du 1er janvier 2023.

La vaccination contre les méningocoques ACWY est également recommandée chez tous les adolescents âgés de 11 à 14 ans.

- Qu’est-ce qu’une infection invasive à méningocoque ? -

Il existe plusieurs types de méningocoques. Les plus fréquents en France sont les méningocoques de groupe B, C, W et Y.

Les méningocoques sont des bactéries normalement présentes dans la gorge et le nez des personnes. Ils se transmettent par contact proche (moins d’un mètre) et prolongé avec un malade ou un porteur ayant des symptômes, par voie aérienne ou par la salive.

Le plus souvent, les méningocoques n’entrainent pas de maladies particulières, mais dans certains cas, ils peuvent provoquer des maladies très graves voire mortelles comme les méningites ou les septicémies.

Des symptômes doivent notamment alerter les parents : une fièvre élevée mal tolérée, une raideur de nuque, et/ou une ou plusieurs taches rouges ou violacées sur le corps d’apparition rapide (purpura), des vomissements en jet et une photophobie (sensibilité excessive à la lumière).

Au moindre doute, il faut contacter en urgence son médecin traitant ou le 15.

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