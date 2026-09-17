L'ARS veut doter la Réunion de soins d'urgence pédiatrique et tient à rassurer les maires

L'ARS réfute la suppression de soins pédiatriques d'urgences au sud de l'île. Au contraire, ce jeudi 17 septembre 2026, elle affirme sa volonté de renforcer la couverture territoriale en termes de soins à La Réunion. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L'ARS s'inscrit en faux. Il n'y aura pas de suppression du SMUR pédiatrique Sud à La Réunion. Bien au contraire, l'agence de santé insiste sur sa volonté d'"apporter la meilleure couverture pour l’ensemble du territoire" selon le communiqué de presse de l'ARS.

Cela en dotant "enfin notre territoire d’un SMUR pédiatrique, activité nouvelle, et qui permettra une égalité de traitement avec les territoires hexagonaux". Cette réponse est intervenue dans le cadre d'une inquiétude relayée par l'association des maires de La Réunion (AMDR). Ces derniers craignent "des conséquences irréversibles sur la sécurité des nouveau-nés et des enfants les plus fragiles de notre territoire en provoquant : une rupture d'équité territoriale, un allongement des délais d'intervention pour le Sud et l'Ouest".

Ces SMUR seront "adossés" au CHU Sud et Nord et "plusieurs scénarii d’organisation ont ainsi été étudiés et documentés par le CHU". Par conséquent, il n'existe pas, selon l'ARS, de SMUR dans le sud de l'île en mesure d'être supprimé.

- Pas d'"opposition de territoires" -

L'ARS rappelle aussi que le SMUR pédiatrique reste une "modalité spécialisée" de l'activité de médecine d'urgence. "Les compétences des équipes de réanimation pédiatrique, de néonatologie, de pédiatrie et des professionnels des différents sites du CHU sont indispensables à la constitution des équipes et au maintien de leur expertise".

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Pour conclure, l'agence de santé rappelle qu'il "ne s’agit pas d’opposer des territoires, ni de déterminer lesquels disposeraient d’un dispositif au détriment d’un autre". L'objectif étant plutôt de"définir l’organisation qui garantira à tous les enfants réunionnais la meilleure combinaison possible entre proximité, rapidité d’intervention, disponibilité effective de l’expertise pédiatrique et sécurité des soins, via la mise en place d’une activité de SMUR spécialisée qui n’existe pas ce jour". Tout a été fait du côté de l'ARS pour éteindre ce début de polémique.

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