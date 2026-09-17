[Photos-Vidéos] Emmanuel Séraphin : "le Département doit 5,5 millions d'euros de subventions à la ville de Saint-Paul

Ce jeudi 17 septembre 2026, le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, interpelle le président du Département au sujet de 5,5 millions d'euros de subventions qui, selon lui, restent à verser à la commune pour des dépenses déjà engagées. L'élu réclame une rencontre "en urgence" et dénonce une situation qui pèserait sur les finances municipales. Il interpelle également la collectivité départementale sur plusieurs dossiers du territoire, des routes aux casernes de pompiers. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

"On ne peut pas se permettre d'être la banque du Département". Accompagné de ses élus, le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, hausse le ton et demande à rencontrer rapidement Cyrille Melchior.

Premier sujet à aborder : 5,5 millions d'euros de subventions que le Département devrait, selon le maire, encore verser à la commune. Certains pauements seraient attendus depis le début de l'année 2024.

"Les pièces ont été payées, donc on a payé les entreprises, et aujourd'hui il faut que le Département réponde à ce rendez-vous", affirme Emmanuel Séraphin. Écoutez.

- Près d'un million d'euros d'agios bancaires -

Dans un contexte financier déjà contraint pour les communes, notamment avec le désengagement sur les PEC, le maire assure que ces retards ont des conséquences directes sur la trésorerie de Saint-Paul.

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La municipalité aurait tenté de se rapprocher des finances publiques afin d'obtenir un commandement de payer. "Il y a des conventions qui ont été signées, il y a des pièces qui ont été transmises, nous-mêmes avons payé les entreprises, mais à un moment donné il faut que le Département assume sa responsabilité", insiste le premier édile.

Emmanuel Séraphin évoque également près d'un million d'euros d'agios bancaires, sans imputer cette somme aux seuls retards de subventions. Avec cet argent, la commune "peut faire autre chose au niveau des écoles, de la proximité, des équipements publics. Il faut que cette situation cesse", il estime.

Au-delà des finances, l'élu cite plusieurs dossiers sur lesquels il attend des réponses : les routes départementales, la déviation de l'Éperon,l e dispensaire de Marla ou encore la passerelle menant à Grande Fontaine. "Il y a vraiment des questions sur le territoire, mais on ne peut pas être ignoré, on ne peut pas être méprisé tel que c'est le cas aujourd'hui", dénonce le maire.

- Les casernes de pompiers également dans le viseur -

Emmanuel Séraphin interpelle également le Département sur l'organisation des secours à Saint-Paul. La commune compte trois implantations de pompiers, à Savannah, au Bernica et à La Saline-les-Bains, mais l'élu dénonce des installations qu'il juge insuffisantes ou temporaires. Écoutez.

Emmanuel Seraphin s'oppose notamment à une éventuelle suppression de la caserne du Bernica. "Il est hors de question qu'on supprime cette caserne", il martèle, estimant indispensable de maintenir des secours au plus près des habitants des Hauts. "Il faut que les premiers secours soient prodigués en moins de 10 minutes. AVC, crise cardiaque… Si toutes les casernes sont sur le littoral, qu'est-ce qu'on fait des habitants des Hauts ?".

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À quelques mois des échéances municipales, Emmanuel Séraphin appelle enfin chacun à "prendre ses responsabilités". "Les élections seront terminées", lance le maire. "C'est ce qu'on demande au président du Département".

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