Département : visite du chantier d'un équipement au service des secours et de la formation des pompiers en chantier

Le futur pôle dédié aux secours et à la formation des sapeurs-pompiers prend forme à l’Éperon à Saint-Paul. Le 10 juin 2026, le Président du Département, Cyrille Melchior, a visité le chantier aux côtés de Sophie Arzal, Vice-présidente du Département et Présidente du Conseil d’administration du SDIS de La Réunion, ainsi que de la conseillère départementale Églantine Victorine. La visite a permis de mesurer l’avancement des travaux. (Photos : Département de La Réunion)

Porté par le Département, ce projet représente un investissement de 7,6 millions d’euros. Édifié sur un terrain de plus de 9 000 m², il accueillera à la fois le futur Centre d’Incendie et de Secours de l’Ouest et l’École Départementale d’Incendie et de Secours (EDIS), dédiée à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

- Une mise en service en avril 2027 -

Le gros œuvre, la charpente, la couverture et le bardage sont aujourd’hui en phase de finalisation. Les entreprises interviennent désormais principalement sur les travaux de second œuvre et les aménagements intérieurs. La mise en service de l’équipement est prévue en avril 2027.

"La sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais est une priorité. À travers cet investissement structurant, le Département accompagne la modernisation des moyens du SDIS et prépare l’avenir de la profession de sécurité civile sur notre territoire. Ce futur équipement offrira ainsi aux sapeurs-pompiers des conditions d’intervention et de formation à la hauteur des enjeux auxquels ils sont confrontés chaque jour", a souligné Cyrille Melchior.

Pensé pour répondre aux besoins opérationnels du territoire et aux exigences croissantes de formation, ce nouvel ensemble renforcera durablement les capacités de secours dans l’Ouest tout en contribuant à la montée en compétences des femmes et des hommes engagés au service de la population.