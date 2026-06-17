Air Austral : un avion fait demi-tour en raison du mouvement social à l’aéroport de Dzaoudzi à Mayotte

Air Austral informe que le vol UU272 reliant La Réunion à Mayotte ce mercredi 17 juin 2026 n’a pas été en mesure d’atterrir à l’aéroport de Mayotte-Marcel Henry. "Alors que l’appareil était en phase d’approche vers Mayotte, la compagnie a été contrainte de prendre la décision de retourner vers La Réunion, l’ouverture de l’aéroport ayant été refusée en raison du mouvement social actuellement en cours sur la plateforme aéroportuaire mahoraise" indique la compagnie aérienne dans une communiqué publié mercredi matin (Photo www.imazpress.com)

"Air Austral regrette profondément cette situation indépendante de sa volonté, qui a des conséquences immédiates et significatives pour plusieurs centaines de passagers, dont certains voyageaient pour des motifs familiaux, professionnels, médicaux ou administratifs" souligne la compagnie aérienne dans son commujiqué.

La décision d'ordonner au vol de faire demi-tour " impacte également le transport de fret et tout un programme de vols" annnonce Air Austral.



Selon la compagnie : "les équipes de la compagnie sont actuellement pleinement mobilisées afin d’identifier et de mettre en œuvre les solutions permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, le réacheminement des passagers à destination de Mayotte ainsi que le transport des voyageurs qui devaient rejoindre La Réunion depuis Mayotte ce jour sur le vol UU273".



Cette perturbation intervient à l’aube de la haute saison touristique et des grands départs en vacances. "À cette occasion, Air Austral a d’ailleurs renforcé son programme de vols entre Mayotte et Paris afin de répondre à la forte demande attendue sur cette période, avec jusqu’à 9 vols proposés chaque semaine" note le transporteurs aérien.



Les passagers concernés seront tenus informés individuellement dès qu’une solution de transport pourra être confirmée.



"Air Austral continue de suivre l’évolution de la situation en lien étroit avec les autorités compétentes" temrine la compagnie aérienne.

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