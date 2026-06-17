Saint-André : un homme blessé à la tête par un coup de couperet

(Actualisé) Un homme d'une cinquantaine d'années a été frappé à la tête par au moins un coup de couperet lors d'une altercation dans le quartier de Cambuston à Saint-André. Les faits se sont produits au domicile de la victime en fin d'après-midi ce mardi 16 juin 2026. L'homme a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital avant de regagner son logement. Selon nos informations, l'auteur présumé n'a pas encore été interpellé, mais il aurait été identifié par la police. Les circonstances de l'agression ne sont pas encore clairement déterminées à ce stade (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)