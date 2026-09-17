[Vidéo] Prétendue drogue dans le sac de Rima Hassan : "je n'ai organisé aucune fuite" dans la presse, se défend Laurent Nuñez

Accusé d'avoir participé à la diffusion d'une information inexacte sur la drogue détenue par l'eurodéputée Rima Hassan en avril, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a assuré jeudi n'avoir "organisé aucune fuite" dans la presse.
Ce jour-là, "je suis interrogé en off par des journalistes qui ont toutes les informations" sur la garde à vue en cours de Rima Hassan, a affirmé Laurent Nuñez, interrogé par des députées de La France Insoumise, qui demandent sa démission, lors d'une commission spéciale sur la loi intégrale sur les violences sexuelles.
"Ca n'est pas normal que des journalistes aient ce niveau d'information", a-t-il poursuivi.
"Je n'ai organisé aucune fuite. Je suis dans un déplacement, les médias ont tout, toutes les informations, je ne sais pas comment ils les ont eues", s'est défendu le ministre de l'Intérieur, avant la diffusion jeudi soir sur France 2 d'un sujet de Complément d'enquête consacré à l'eurodéputée insoumise.
"Et dans cette conversation, j'incite à la prudence", a-t-il assuré. "Contrairement à ce que vous laissez entendre, on n'a absolument pas organisé ces fuites", a-t-il encore insisté. Regardez
Visiblement mal à l’aise, le ministre de l’intérieur reconnaît avoir confirmé des informations couvertes par le secret de l’enquête à propos de la garde à vue de Rima Hassan.— Manuel Bompard (@mbompard) September 17, 2026
C’est une très grave violation de la loi, inédite de la part d’un ministre en exercice. Il doit partir. pic.twitter.com/MZspoZPtLa
- L'affaire d'une éventuelle détention de stupéfiants classée sans suite par le parquet -
Le 2 avril, l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan est convoquée et placée en garde à vue pour apologie de terrorisme pour l'un de ses posts sur X.
Plusieurs médias, dont l'AFP, font état de la découverte par les policiers d'une petite quantité de drogue de synthèse dans le sac de l'eurodéputée LFI.
Mais l'enquête sur une éventuelle détention de stupéfiants a été classée sans suite par le parquet de Paris après analyse des deux contenants retrouvés.
Selon Complément d'enquête, le ministre de l'Intérieur "en personne a en partie contribué à la diffusion de cette fausse information". Regrdez
Visiblement mal à l’aise, le ministre de l’intérieur reconnaît avoir confirmé des informations couvertes par le secret de l’enquête à propos de la garde à vue de Rima Hassan.— Manuel Bompard (@mbompard) September 17, 2026
C’est une très grave violation de la loi, inédite de la part d’un ministre en exercice. Il doit partir. pic.twitter.com/MZspoZPtLa
- "Il se peut que ce soit exact" aurait dit Laurent Nuñez, selon un journaliste -
Le 2 avril, de retour d'un déplacement à Bordeaux avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, Laurent Nuñez, interrogé dans le train sur la présence de drogue dans le sac de l'eurodéputée, a dit, selon l'un des journalistes interrogés par l'émission et cités mercredi dans un article de franceinfo : "Il se peut que ce soit exact", évoquant "un truc de synthèse" pour le premier produit et "un dérivé de la cocaïne" pour le second, ajoutant "qu'il ne s'y connaît pas trop".
D'après un autre journaliste cité par franceinfo, le ministre a donné "le point de vue de Rima Hassan, qui, lors de sa garde à vue, explique qu'elle a acheté ces substances en Belgique et qu'elle pensait que c'était autorisé".
"De tels faits, s'ils venaient à être confirmés, revêtiraient une exceptionnelle gravité et caractériseraient une atteinte supplémentaire au secret de l'enquête ainsi qu'à la présomption d'innocence", a réagi mercredi soir l'avocat de Rima Hassan, Me Vincent Brengarth, qui a demandé l'ouverture d'une information judiciaire.
Depuis la révélation de cette information mercredi, les élus et cadres de La France Insoumise réclament à l'unisson la démission de Laurent Nuñez.
www.imazpress.com avec l'AFP / [email protected]
Voilà désormais comment fonctionne notre pays... Des responsables de premier plan balancent une information destinée uniquement à nuire. Ils ne sont même pas capables de s'en excuser ! Il y a quelques dizaines d'années, les politiques se mettaient au service de la population. Aujourd'hui, ils ne pensent qu'à leur carrière et donc à assurer leur-élection et les avantages qui vont avec. Et Nunez n'en est pas à son coup d'essai ! Notre société va dans le mur, un vrai coup de balai est indispensable. Si ce n'est pas l'extrême gauche, la seule aujourd'hui à pouvoir faire bouger vraiment les lignes, ce sera la rue qui finira par se mobiliser avec toutes les violences et exactions de toutes sortes qui iront avec !