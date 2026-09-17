Seoul Music Week : Subhash Dhunoohchand exporte le métissage culturel réunionnais en Corée du Sud

Du 11 au 13 septembre 2026, le Seoul Music Week a offert une scène exceptionnelle à un projet audacieux : Tablatronic World Peace, porté par Subhash Dhunoohchand, percussionniste installé à La Réunion. Aux côtés du GUIIM Trio, il a transformé la capitale sud-coréenne en un carrefour des traditions et de l’innovation.

Il suffit des quelques notes pour que Subhash Dhunoohchand prouve que la musique réunionnaise, nourrie de ses racines africaines, indiennes, malgaches et européennes, peut rayonner au-delà de l’océan Indien.

Dans le public, une déléguation internationale est composée de producteurs, organisateurs de spectacles et mélomanes venus d’Indonésie, de Thaïlande, de Chine, du Japon, d'Inde, des Pays-Bas, d'Italie, de Belgique et d'Espagne. Rapidement, l'audience est plongée dans un univers où le tabla, instrument de musique de percussion indienne, l’électronique et les instruments traditionnels coréens dialoguaient en harmonie. Derrière son tabla, son ordinateur et ses percussions, Subhash Dhunoohchand a insufflé une énergie électrique, mêlant précision rythmique, virtuosité et créativité.

En associant les cordes du gayageum, de Lim Jeong Wan, la voix lyriques de la chanteuse, Minji Koo, le piano et voix de Lee Chaeh Yeon, l’électronique et les percussions, Subhash Dhunoohchand a démontré que la musique réunionnaise, héritière de multiples influences, peut fédérer, émouvoir et inspirer bien au-delà de ses frontières naturelles.

"Ce soir, nous n’étions pas Coréens, Chinois, Indiens ou Réunionnais. Nous avons vu un projet musical, unis par le rythme et l’émotion", a expliqué Jung Hun Lee, directeur du festival. La standing ovation finale a scellé cette union, confirmant que Tablatronic World Peace n’est pas seulement un projet artistique, mais un symbole de paix et de dialogue interculturel.

Grâce à cette résidence organisée par le Seoul Music Week, Subhash Dhunoohchand inscrit la musique réunionnaise, ainsi que son métissage unique, sur la scène mondiale. "Les improvisations entre les artistes ont transcendé les frontières entre tradition et modernité, offrant un modèle d’intégration culturelle où chaque élément trouve sa place sans perdre son identité", insiste le percussionniste franco-indo-mauricien. "Cette performance restera comme un jalon dans l’export du vivre-ensemble réunionnais, et comme une preuve que la musique, lorsqu’elle est porteuse de sens, peut devenir un langage universel".

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