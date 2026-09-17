Saint-Denis : entre jardins, expositions et spectacles, venez découvrir les 19 quartiers de la ville lors des journées du patrimoine

Les 19 et 20 septembre 2026, la ville de Saint-Denis proposera une programmation gratuite dans 19 quartiers, entre jardins, expositions, ateliers, visites guidées, spectacles et rencontres. "Pendant trois jours, les quartiers de Saint-Denis deviennent les terrains d’exploration d’une programmation riche et plurielle" indique la ville. L’objectif : connecter les patrimoines entre eux et reconnecter les habitants à leur ville lors des journées du patrimoine placées sous le thème : "Croiser les regards : patrimoines en jardins" . (Photo photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette nouvelle édition s’inscrit dans les deux grandes thématiques nationales et européennes : "Patrimoine de la photographie", à l’occasion du bicentenaire de la photographie, et "Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer".

À Saint-Denis, ces thématiques se déclinent autour d’un fil rouge : "Croiser les regards : patrimoines en jardins", explique la maire. Écoutez

- Une ville jardin comme terrain de découverte -

Cette édition invite à porter un nouveau regard sur les patrimoines de Saint-Denis. Patrimoine historique, naturel, architectural, artistique, culturel ou encore immatériel : les différents parcours proposés permettent de découvrir les multiples facettes de la ville et les mémoires qui l’habitent.

Les jardins, parcs urbains et pépinières constituent l’un des fils conducteurs de cette programmation. Ces espaces sont à la fois des lieux de conservation de la biodiversité, de transmission des savoir-faire et de rencontre entre les générations.

La serre pédagogique de Bois de Nèfles, le Jardin Bélon, le jardin de la Limonaderie en Bretagne ou encore le jardin Sentinel deviennent ainsi des lieux privilégiés pour croiser les regards entre patrimoine naturel, photographie, pratiques culturelles, création artistique et sensibilisation à l’environnement.

À travers cette programmation, la ville affirme également son ambition de poursuivre la construction d’une ville jardin, capable de préserver et de valoriser son patrimoine naturel tout en l’intégrant pleinement aux usages et à la vie quotidienne des habitants.

- Marcher, pédaler, observer, transmettre -

Cette édition des Journées européennes du patrimoine fait également écho à la Semaine de la mobilité. Plusieurs parcours seront proposés à pied ou à vélo afin d’encourager une découverte de Saint-Denis au rythme des quartiers.

Cette approche résulte d’une mobilisation transversale de plusieurs directions de la ville — Culture, Initiatives citoyennes et Politique de la Ville, Parcs et Ville Jardin, Mobilité — ainsi que de partenaires et dispositifs du territoire, parmi lesquels RUCH, PRUNEL et le Réseau de lecture publique.

Le programme à retrouver ici.