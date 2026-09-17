Une plateforme d'experts-comptables touchée par une cyberattaque le jour de la réforme de la facturation électronique

Une faille de sécurité a touché les cabinets d'expertise comptable le jour de la réforme de la facturation électronique, le 1er septembre 2026. C'est la plateforme collaborative Welyb utilisée par ces cabinets qui a été ciblée. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cet incident de sécurité, révélé par la plateforme French Breaches le 15 septembre, a touché un "composant technique interagissant avec Welyb" selon ce site spécialisé en fuite de données.

Cette plateforme, liée au portail Agiris Connect, est utilisée par de nombreux cabinets d'expertise comptable pour discuter avec leurs clients, accéder à différents services de gestion d'entreprise et centraliser leurs documents. Des documents qui comprennent, désormais, les factures électroniques.

Selon Welyb, des mesures ont été prises "dès la découverte de l'incident afin de neutraliser la vulnérabilité et d'interrompre les accès non autorisés". Une déclaration a aussi été déposée auprès de la Cnil.

Pour Sulliman Omarjee, avocat et fondateur du cabinet Cyberlaw, dédié au droit numérique, "il est parfaitement possible que des entreprises réunionnaises aient pu utiliser cette plateforme, vu que des solutions de facturation sont éditées en métropole et proposées aux entreprises réunionnaises depuis ces derniers mois."

- Un risque de hameçonnage ciblé très présent -

Parmi les données potentiellement dérobées, on trouve des noms, prénoms, adresses postales, numéro de téléphones, mails et mots de passe hachés.

Toutefois, à ce stade, rien n'indique que les factures électroniques aient pu être ciblées. Un risque de phishing, ou hameçonnage, est également présent. Les clients de cette plateforme pouvant se faire tromper par un pirate pouvant se faire passer pour un tiers de confiance.

Cet exemple illustre la montée en puissance des cyberattaques à La Réunion comme partout dans le monde. Récemment, c'est la mairie du Tampon qui a été touchée par un piratage qui a paralysé ses services pendant plusieurs jours. En matière de facturation électronique, comme dans le reste de la sphère numérique, la prudence est plus que jamais de mise.

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