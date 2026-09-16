Réunion 974 Knockout : 13 combats à Saint-Denis, Idriss Miranville de retour sur le ring

L'association Team Al Fattah organise le samedi 26 septembre 2026 au Gymnase de Champ Fleuri à Sainte-Clotilde, un gala de combat réunissant 13 combats de K1 et de Muay Thaï. Deux temps forts marqueront cette soirée : les têtes d'affiche Brice Vallant et Chafion Nizari ainsi que le retour sur le ring d'Idriss Miranville après dix ans d'absence. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dix ans. C'est le temps qu'il aura fallu à Idriss Miranville pour retrouver le chemin du ring. Son retour, très attendu par la communauté du combat sport réunionnais, est l'un des temps forts de cette soirée et symbolise, à lui seul, l'esprit du gala.

À ses côtés, Roman Madi incarne la relève. Jeune combattant issu d'un quartier prioritaire, il monte sur le ring.

- 13 combats au total lors du Réunion 974 Knockout -

Le programme s'annonce dense avec 13 combats au total, dont un combat féminin et deux combats professionnels.

En tête d'affiche, les deux main events plébiscités par le public : Brice Vallant face à Kenny Cerveau, et Chafion Nizari face à Fedor deux confrontations choisis par un vote populaire. La population a désigné les combattants qu'elle voulait voir portés en tête d'affiche.

Porté par l'association Team Al Fattah sous la bannière La Réunion 974 Knockout, "le Choc s'inscrit dans une volonté de faire rayonner le combat sport à La Réunion et de donner une scène à ses talents, confirmés comme émergents".

"La Réunion 974 Knockout, c'est notre fierté. Quand on voit Idriss remonter sur le ring après dix ans, quand on voit Roman lever la tête pour son quartier, on sait que notre île a un vrai talent. Ce gala, on l'a fait pour vous", déclare la Team Al Fattah.

- Informations pratiques -

• Ouverture des portes à 17h45

• Début des combats à 18h00

• Lieu : gymnase de Champ Fleuri - 8 Rue Christol de Sigoyer, Sainte-Clotilde 97490, La Réunion

• Tarifs : Préventes en ligne : Tribune : 20 euros ou Ring-side : 30 euros - Sur place : 25 euros

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