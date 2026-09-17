Le Port : 150 élèves contrôlés aux abords du Campus Élie, 15 "puffs" saisies par la police

Une opération de contrôle a été menée ce mercredi matin 16 septembre 2026, aux abords du lycée professionnel Campus Élie, au Port. Onze policiers ont été mobilisés, après le signalement d'élèves susceptibles d'être porteurs de couteaux. Au total, 150 élèves ont été contrôlés. 15 "puffs" ont été saisies par les forces de l'ordre. (Photo Police de La Réunion)

La police est intervenue, hier matin, devant le lycée professionnel Campus Élie, au Port. "Cette opération faisait suite au signalement d'élèves susceptibles d'être porteurs de couteaux", précise la police dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Onze policiers ont été mobilisés pour procéder à des contrôles d'identité et à la fouille des sacs. Au total, 150 élèves ont été contrôlés au cours de l'opération.

La police ne fait état d'aucune arme découverte lors des vérifications. En revanche, 15 cigarettes électroniques jetables, dites "puffs", ont été appréhendées et remises au chef d'établissement.

"Ces contrôles ont pour objectif de prévenir des situations à risque et de renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires", indique la police, qui rappelle rester "mobilisée aux côtés de l'Académie de La Réunion".

www.imazpress.com / [email protected]