Saint-Benoît : l'arrêté municipal suspendu au chemin Furcy Pitou

Dans un communiqué rendu publique ce jeudi soir 17 septembre 2026, la mairie de Saint-Benoît assure que les échanges engagés cette semaine avec Cementis ont permis d’avancer vers une solution durable concernant la circulation des poids lourds sur le chemin Furcy Pitou. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu www.imazpress.com)

Les discussions portent notamment sur la mise en place d’une convention pluriannuelle d’entretien des voiries communales régulièrement empruntées par les poids lourds, dont le chemin Furcy Pitou.

Dans ce contexte, le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, a décidé de suspendre dès ce soir à minuit l’arrêté municipal interdisant la circulation des poids lourds sur le chemin Furcy Pitou, jusqu’au 31 décembre.

"Les échanges se poursuivent afin de finaliser cette convention et de définir les engagements de chacun", précise la ville de Saint-Benoît.

La municipalité reste mobilisée pour parvenir à une solution durable, conciliant l’activité des industriels et des transporteurs, la préservation des voiries et la sécurité des riverains.

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