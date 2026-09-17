À retenir ce soir : découverte macabre, sécurisation au Chaudron, SMUR pédiatrique, cyberattaque, et journées du patrimoine

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 17 septembre 2026 : - Sainte-Suzanne : un homme retrouvé mort dans les locaux de la mairie - Saint-Denis : après les violences urbaines, les forces de l'ordre déployées au Chaudron - Santé : les maires s'inquiètent d'une possible suppression du SMUR pédiatrique et néonatal du Sud - Une plateforme d'experts-comptables touchée par une cyberattaque le jour de la réforme de la facturation électronique - Saint-Denis : entre jardins, expositions et spectacles, venez découvrir les 19 quartiers de la ville lors des journées du patrimoine

Un agent de la ville de Sainte-Suzanne a été retrouvé mort dans les locaux de la mairie ce jeudi 17 septembre 2026 dans la matinée. Selon les forces de l'ordre, le corps de l'homme de 45 ans a été retrouvé dans les toilettes. Alexandre Laï-Kane-Cheong, maire de la ville, annonce la fermeture de tous les services municipaux tout au long de cette journée.

Une importante opération de sécurisation a débuté ce jeudi 17 septembre 2026 vers 18 heures au Mail du Chaudron, à Saint-Denis. Une cinquantaine de policiers et gendarmes sont mobilisés et les contrôles doivent se poursuivre toute la soirée. Le préfet, Patrice Latron, s'est rendu sur place en fin de journée. Ce déploiement intervient quelques jours après les violences urbaines qui ont touché plusieurs quartiers du chef-lieu.

L'Association des maires du département informe le directeur de l'Agence régionale de santé de sa "vive inquiétude au sujet d'une éventuelle suppression du SMUR pédiatrique Sud". Dans un contexte de forte tension hospitalière sur l'ensemble de l'île, l'AMDR craint "des conséquences irréversibles sur la sécurité des nouveau-nés et des enfants les plus fragiles de notre territoire en provoquant : une rupture d'équité territoriale, un allongement des délais d'intervention pour le Sud et l'Ouest." Pour rappel, à La Réunion, les femmes ont deux fois plus de risques de perdre leur bébé que les mères de l'Hexagone.

Une faille de sécurité a touché les cabinets d'expertise comptable le jour de la réforme de la facturation électronique, le 1er septembre 2026. C'est la plateforme collaborative Welyb utilisée par ces cabinets qui a été ciblée.

Les 19 et 20 septembre 2026, la ville de Saint-Denis proposera une programmation gratuite dans 19 quartiers, entre jardins, expositions, ateliers, visites guidées, spectacles et rencontres. "Pendant trois jours, les quartiers de Saint-Denis deviennent les terrains d’exploration d’une programmation riche et plurielle" indique la ville. L’objectif : connecter les patrimoines entre eux et reconnecter les habitants à leur ville lors des journées du patrimoine placées sous le thème : "Croiser les regards : patrimoines en jardins"