Sainte-Suzanne : un homme retrouvé mort dans les locaux de la mairie

(Actualisé) Un agent de la ville de Sainte-Suzanne a été retrouvé mort dans les locaux de la mairie ce jeudi 17 septembre 2026 dans la matinée. Selon les forces de l'ordre, le corps de l'homme de 45 ans a été retrouvé dans les toilettes. Alexandre Laï-Kane-Cheong, maire de la ville, annonce la fermeture de tous les services municipaux tout au long de cette journée. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com

C’est la brigade de gendarmerie de Sainte-Suzanne qui est intervenue ce matin aux côtés de la police municipale, et du Samu. un homme de 45 ans, qui a été retrouvé mort alors qu'il était enfermé à l’intérieur des toilettes. Une enquête est ouverte pour comprendre l’origine du décès, et une autopsie sera également faite.

www.imazpress.com/[email protected]