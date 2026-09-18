L'épidémie de grippe continue de s'intensifier à La Réunion

Le bulletin épidémiologique de Santé Publique France en date du 18 septembre 2026 vient d'être publié. A La Réunion, l'épidémie de grippe continue de s'intensifier. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon Santé Publique France, l'épidémie de grippe s'intensifie sur l'île. Elle se caractérise par "une forte augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations". Dans ces infections respiratoires aiguës, le "virus A(H1N1)pdm09 prédominant".

Par ailleurs, on observe également une "hausse de l'activité dans les services d'urgence" pour les gastro-entérites. Dans la médecine de ville, le niveau de passages des patients se stabilise à un niveau moyen.

Pour la leptospirose, en période intersaisonnière, le "niveau de transmission est bas avec des cas sporadiques".

Au niveau de la variole du singe (Mpox), Santé Publique France parle d'une "diffusion secondaire à partir des cas importés restreinte et une transmission autochtone limitée (24 cas importés en provenance de Madagascar et 5 cas autochtones)".